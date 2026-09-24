Вдигната наново от нулата: Резиденцията на Путин в Сочи дадена за строеж без търг на негов приятел милиардер (СНИМКИ)

Строителството на новата резиденция „Бочаров Ручей“ за Владимир Путин в Сочи е в заключителна фаза. Старите сгради там бяха съборени през 2024 г., а до есента на 2026 г. на тяхно място вече са издигнати нови. Главен изпълнител на строителството е базираната в анексирания Крим група компании „Трансстройинвест“, свързана с приятеля на руския диктатор Аркадий Ротенберг, съобщава руската служба на BBC.

Строеж без търг - за компания, свързана с Аркадий Ротенберг

Реконструкцията на резиденцията е обхваната от секретен държавен договор за отбрана с Федералната служба за охрана (ФСО), но журналисти откриха 25-цифрения идентификационен номер на договора в съдебните документи. Цифрите показват, че договорът обхваща периода 2023–2027 г., че е възложен без конкурентен търг или аукцион и че цената му е фиксирана.

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Генерален изпълнител е групата компании „Трансстройинвест“, чийто бенефициент се смята, че е предприемачът Алексей Фоменко. Руските медии свързват Фоменко с Аркадий Ротенберг - руски милиардер, бизнесмен и олигарх, който е сред най-близките довереници и бивш партньор по джудо на Владимир Путин.

Ротенберг, санкциониран от ЕС, САЩ и други държави още от 2014 г. насам, натрупва огромно богатство чрез държавни поръчки. Заедно с брат си Борис Ротенберг управлява големи строителни и енергийни компании, включително „Стройгазмонтаж“, която строеше газопроводи.

През 2021 г. Аркадий Ротенберг обяви публично, че е истинският собственик на мащабния и скъп палат на руското черноморско крайбрежие, известен в медиите като „Двореца на Путин“. Дворецът бе разкрит от екипа на вече покойния опозиционер Алексей Навални.

Компанията е построила също така дачи в окупирания Крим за Владимир Путин и Александър Бортников - директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, и е извършила реконструкцията на детския лагер „Артек“.

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🏗 Putin’s residence in Sochi was demolished and rebuilt from scratch



The old buildings at Bocharov Ruchey were torn down in 2024, and by autumn 2026 new ones had already appeared in their place. According to the BBC, the work is being carried out under a classified state… pic.twitter.com/1xAHCgQlgS — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Колко струва новият "Бочаров Ручей"?

BBC не успява да определи общата стойност на договора за реконструкция на „Бочаров Ручей“, но мащабът може да се прецени от публично достъпните обяви за работа за отделни строителни подизпълнителски договори.

В тези обяви са посочени бюджети за работа от 90, 150, 250, 400 и 500 милиона рубли, т.е. между 931 000 евро и 5,17 млн. евро.

Строг контрол върху работниците

Работниците за строителната площадка са набирани чрез социалните мрежи и сайтове за обяви за работа. В обявите обектът е описван като „стратегически“, а кандидатите са предупредени, че ще бъдат подложени на строги проверки на миналото им. На строителите им е било обещано заплащане в брой, три хранения на ден и настаняване в „хостел с басейн“.

Руската служба на BBC съобщава, че строителството в „Бочаров Ручей“ продължава, въпреки че Путин посещава Сочи много по-рядко, откакто започна пълномащабната война на Русия в Украйна. Според изчисления на Financial Times той е посещавал града 24 пъти преди началото на инвазията, 13 пъти през 2022 г. и само по два пъти годишно през 2024 и 2025 г., тъй като украинските дронове все по-често достигат руския бряг на Черно море.

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*Заглавната снимка е от резиденцията във Валдай.