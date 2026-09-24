Кабинетът "Радев":

Германия на Клоп и Нидерландия на Шави не се победиха в суперсблъсък от Лигата на нациите

24 септември 2026, 23:44 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Германия на Клоп и Нидерландия на Шави не се победиха в суперсблъсък от Лигата на нациите

В един от късните сблъсъци на откриващия ден от първия кръг на новото издание на Лигата на нациите, Нидерландия прие Германия в своеобразно дерби с интересен акцент. И за двете страни дебют направиха новите национални селекционери - Юрген Клоп на "маншафта" и Шави на "лалетата". Германия поведе през първото полувреме, като показа по-добра ефективност от домакините. От своя страна, Нидерландия доминираше през второто полувреме

Германия показа по-добра ефективност

Първото полувреме започна с изравнени сили, които се запазиха през по-голямата част от началните минути. Още в самото начало на двубоя станахме свидетели на тежки единоборства, които допълнително вдигнаха градусите. Германия имаше леко предимство във владеенето на топката, но за сметка на това Нидерландия отправи повече удари - общо 8, 3 от които точни към вратата на Марк-Андре Тер Щеген. Въпреки това Германия показа по-добра ефективност, след като с по-малко удари - общо 5, 2 от които точни, поведе в резултата. Феликс Нмеча откри резултата в 32-рата минута, като именно при резултат 1:0 в полза на Германия приключи второто полувреме.

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Нидерландия - Германия

Нидерландия взе нещата в свои ръце през втората част.

Още от началото на второто полувреме Нидерландия излезе пределно мотивирана да се върне в мача. Малко след изтичането на 70-ата минута "лалетата" притежаваха топката в над 65% от времето и бяха отправили 9 удара, 4 от които точни. А статистиката за очаквани голове показваше стойност от 1.80. До края на срещата Нидерландия увеличи натиска си, атаките на възпитаниците на Шави станаха особено опасни в последните минути на двубоя. В добавените 3 минути, "лалетата" успяха да откраднат топката и с бърза контраатака изравниха резултата.

Героят за Нидерландия беше Коди Гакпо, като се разписа след изключително центриране отляво в 92-рата минута. Така дербито на дебютантите между Германия с Юрген Клоп начело и Нидерландия на Шави завърши без победител при равен резултат 1:1. 

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Шави Германия отбор Юрген Клоп Лига на нациите Нидерландия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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