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Португалия се измъчи срещу Уелс, Гърция обърна Сърбия в балканското дерби в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

24 септември 2026, 23:54 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Португалия се измъчи срещу Уелс, Гърция обърна Сърбия в балканското дерби в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Откриващият ден на новото издание на Лигата на нациите беше повече от интересен. Освен без съмнение най-големия сблъсък между Нидерландия и Германия, останалите срещи също донесоха много незабравими емоции на футболните фенове. Португалия, която през последните години се утвърди като един от световните колоси, тази вечер се измъчи срещу Уелс. А балканското дерби между Сърбия и Гърция остана без победител.

Португалия се измъчи срещу Уелс

Португалия започна убедително домакинството си на Уелс, като поведе с попадение на Жоао Феликс в 22-рата минута. "Мореплавателите" владееха топката над 60% от времето през първата част, като отправиха 13 удара, но не стигнаха до втори гол. Малко преди изтичането на час игра, в 59-ата минута, Кристиано Роналдо удвои аванса на Португалия, но попадението му беше отменено заради засада. До края на срещата ударите на португалците набъбнаха до 21, но с не много голяма точност - само 5 в целта. Все пак "мореплавателите" стигнаха до успех в дебюта на новия национален селекционер Жорже Жезус.

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Португалия - Уелс

Гърция обърна Сърбия в балканското дерби

В балканското дерби между Сърбия и Гърция също имаше много за гледане. Домакините поведоха още в четвъртата минута чрез Андрия Живкович. След това гърците взеха всичко в собствените си ръце, като владееха топката в над 60% от времето до края на мача. Те отправиха 26 удара, като 9 от тях бяха точни. В 74-ата минута Христос Цолис изравни. И когато изглеждаше, че дербито ще завърши без победител, Анастасиос Дувикас донесе победата на гостите с гол в петата минута на добавеното време.

Резултати от Лига на нациите - 24.09.2026 г.

Андора 1:2 Малта

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Лихтенщайн 0:2 Литва

Австрия 3:1 Израел

Косово 1:0 Ирландия

Нидерландия 1:1 Германия

Норвегия 3:2 Дания

Португалия 1:0 Уелс

Сърбия 1:2 Гърция

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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