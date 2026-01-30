ЕС ще накаже Путин навръх четвъртата годишнина от войната в Украйна (ВИДЕО)

Европейският съюз има за цел да наложи 20-и пакет от санкции срещу Русия на 24 февруари - ден, в който се навършват четири години от началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна. Новината обяви пред репортери на 29 януари върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас. „Нашата цел е да обявим този (пакет от санкции) на 24 февруари“, бяха точните ѝ думи по време на пресконференция.

"Пълна забрана на морските услуги"

Въпреки продължаващите разговори между страните от ЕС бившият премиер на Естония заяви, че все още не е постигнато окончателно споразумение по пакета от санкции.

„Страните предлагат различни неща... работата продължава“, каза тя, добавяйки, без да дава подробности, че предложенията включват „пълна забрана на морските услуги“, както и допълнителни санкции върху руския петрол, газ и торове.

В изявление пред репортери на 29 януари френският външен министър Жан-Ноел Баро призова за пълна забрана на морските услуги за Русия - в опит да се спре движението на така наречения "сенчест флот" от петролни танкери на Русия.

Предишният пакет от санкции, одобрен на 23 октомври 2025 г., наложи санкции на 118 кораба от така наречения „сенчест флот“, както и на руски банки, енергийни потоци и мрежи, участващи в заобикалянето на съществуващите ограничения, наложени във връзка с пълномащабната война на Москва срещу Украйна. За първи път ЕС наложи ограничения и на криптоплатформи и банки в Русия и други страни, които улесняват заобикалянето на санкциите.

Зеленски с предложение за 20-ия пакет санкции

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по-рано, че Киев ще предложи 20-ият пакет от санкции да бъде насочен към „руски юридически лица и физически лица, които все още се облагодетелстват от енергийните ресурси“, предаде думите му Kyiv Independent.

„Ще има и актуализации по отношение на похитителите на украински деца – това трябва да бъде посрещнато с истински глобален натиск. И, разбира се, трябва да има и значително увеличен натиск върху всички схеми, които позволяват руското военно производство. Това е от жизненоважно значение“, добави Зеленски.

