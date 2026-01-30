Лайфстайл:

ЕС ще накаже Путин навръх четвъртата годишнина от войната в Украйна (ВИДЕО)

30 януари 2026, 10:55 часа 300 прочитания 0 коментара
ЕС ще накаже Путин навръх четвъртата годишнина от войната в Украйна (ВИДЕО)

Европейският съюз има за цел да наложи 20-и пакет от санкции срещу Русия на 24 февруари - ден, в който се навършват четири години от началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна. Новината обяви пред репортери на 29 януари върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас. „Нашата цел е да обявим този (пакет от санкции) на 24 февруари“, бяха точните ѝ думи по време на пресконференция.

Още: Европейската комисия готви пълна забрана и за руски петрол

"Пълна забрана на морските услуги"

Въпреки продължаващите разговори между страните от ЕС бившият премиер на Естония заяви, че все още не е постигнато окончателно споразумение по пакета от санкции.

„Страните предлагат различни неща... работата продължава“, каза тя, добавяйки, без да дава подробности, че предложенията включват „пълна забрана на морските услуги“, както и допълнителни санкции върху руския петрол, газ и торове.

Още: Заради Русия и убийствата: ЕС прокарва нови санкции срещу Иран

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В изявление пред репортери на 29 януари френският външен министър Жан-Ноел Баро призова за пълна забрана на морските услуги за Русия - в опит да се спре движението на така наречения "сенчест флот" от петролни танкери на Русия.

Снимка: Getty Images

Предишният пакет от санкции, одобрен на 23 октомври 2025 г., наложи санкции на 118 кораба от така наречения „сенчест флот“, както и на руски банки, енергийни потоци и мрежи, участващи в заобикалянето на съществуващите ограничения, наложени във връзка с пълномащабната война на Москва срещу Украйна. За първи път ЕС наложи ограничения и на криптоплатформи и банки в Русия и други страни, които улесняват заобикалянето на санкциите.

Зеленски с предложение за 20-ия пакет санкции

Още: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati - уж санкции, но над 200 такива коли са внесени в Русия през ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по-рано, че Киев ще предложи 20-ият пакет от санкции да бъде насочен към „руски юридически лица и физически лица, които все още се облагодетелстват от енергийните ресурси“, предаде думите му Kyiv Independent.

„Ще има и актуализации по отношение на похитителите на украински деца – това трябва да бъде посрещнато с истински глобален натиск. И, разбира се, трябва да има и значително увеличен натиск върху всички схеми, които позволяват руското военно производство. Това е от жизненоважно значение“, добави Зеленски.

Още: 4 години след началото на войната: Франция продължава да купува руски уран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз Владимир Путин Кая Калас война Украйна санкции Русия руски сенчест флот 20 пакет санкции
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес