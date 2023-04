ЕС вкара в черния списък ЧВК "Вагнер" и пропагандна медия на Пригожин

В документа се казва, че ЕС е включил в санкционния си списък две организации, отговорни за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

В обосновката на санкциите се посочва, че ЧВК "Вагнер" е ръководила нападенията срещу украинските градове Соледар и Бахмут.

Кремълската информационна агенция "РИА ФАН" е част от медийна група, чийто управителен съвет се оглавява от основателя на "Вагнер" Евгений Пригожин. Тя е участвала в проправителствена пропаганда и дезинформация, гласи съобщението на ЕС.

От началото на войната на Русия в Украйна Европейският съюз въведе 10 пакета от икономически и индивидуални санкции срещу Москва. Те се отнасят до около 1500 физически и 207 юридически лица.

⚡️ The EU imposed sanctions against the "Wagner" PMC and propaganda news agency "RIA FAN"



The document was published on the official portal of the EU. It says that the EU has put on its sanctions list two organizations responsible for actions undermining or threatening the…