Замърсяване на въздуха: Съдът потвърди 200 хил. лв. глоба на ТЕЦ "Бобов дол"

07 август 2025, 17:20 часа 230 прочитания 0 коментара
ТЕЦ "Бобов дол" остава с наложената имуществена санкция от 200 000 лв., след като съдът потвърди решението, свързано със замърсяване на въздуха край село Големо село. Глобата е резултат от извънредна проверка, извършена на 21 октомври 2024 г., след серия от сигнали за сериозно запрашаване в района. 

По време на проверката инспекторите са установили видимо разпространение на прахообразни кафяви емисии от открития въглищен склад на територията на ТЕЦ-а. Причината – разтоварване на въглища от камиони директно върху складовата площ, с последващо разпределяне на материала чрез багери. Още: Пожарът при ТЕЦ Бобов дол: Информация за ситуацията

Решението

В съдебното решение се посочва, че оросителната система по време на дейностите не е работила, а не са били приложени и никакви други мерки за ограничаване на праховите емисии – като намаляване на височината на разтоварване или използване на улеи. Това е отчетено като нарушение на екологичните изисквания за контрол върху неорганизираните емисии. 

След установеното нарушение е съставен протокол и издаден акт, въз основа на който е наложена глобата. Съдът е приел, че санкцията е законосъобразна. Решението обаче подлежи на обжалване. 

В неделя жителите на Големо село изразиха недоволството си чрез протест пред кметството. Те се оплакаха от трайно замърсен въздух и задушлива миризма, които влошават качеството на живот в селото. Още: Пожар възникна в ТЕЦ "Бобов дол": Има ли замърсяване на въздуха? (СНИМКИ)

Според официалните данни от измерванията обаче, въздухът в района остава в рамките на нормативно допустимите стойности. 

Глобата от 200 хил. лв. е поредната за ТЕЦ "Бобов дол". Общият размер на наложените санкции за замърсяване от централата вече надхвърля 1 милион лева.

