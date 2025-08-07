3500 само за месец: Пожарите в България рязко се увеличават

Броят на горските и полските пожари в България през юли 2025 г. е скочил с почти 20% спрямо същия месец на миналата година. Данните на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" сочат, че само за един месец са възникнали близо 3500 пожара, като основна причина остава комбинацията от екстремни температури и човешка небрежност.

Тревожната статистика беше представена от главен комисар Александър Джартов по време на обиколка на терените, засегнати от един от най-мащабните пожари това лято – в подножието на Сакар планина.

Над 30 000 декара опожарени край Сакар

Огънят край местността Радинчево между селата Доситеево и Коларово, избухнал на 4 август, вече е изпепелил над 30 000 декара гори, пасища и земеделски площи, съобщава БНТ. Въпреки че пожарът е локализиран, в периметъра все още има активни огнища. Още: Светкавица предизвика пожар край морето

Екипите в момента са съсредоточени върху участъка между селата Изворово и Йерусалимово, където продължава работата по пълното потушаване на пламъците. На място са разположени 17 пожарни автомобила, а при необходимост ще бъдат мобилизирани отново шведски самолети и хеликоптери от Военновъздушните сили.

Частично бедствено положение в три села

Частично бедствено положение остава в сила за Доситеево, Коларово и Йерусалимово. Според областния управител на Хасково Стефка Здравкова, огънят е нанесъл щети по ловни хижи и стопански постройки, но няма засегнати жилищни сгради. Мярката има за цел да защити земеделската продукция и да улесни действията на институциите.

Само през последното денонощие в страната са регистрирани под 50 пожара, но гасителните действия продължават на няколко места, включително и в Пирин. Още: Пожарът в Струмяни все още не е в историята: Огнеборците притеснени, че се увеличава броят на пожарите

Главен комисар Джартов подчерта, че повечето пожари възникват след 11:00 часа – в пиковите часове на горещините. Той призова за строги санкции при умишлени палежи:

"Усещането за безнаказаност води до тежки последствия – включително за извършителите", заяви Джартов.