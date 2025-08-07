Земетресение разтърси Гърция: Ето къде го усетиха (ВИДЕО и КАРТА)

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси района на Месиния в Пелопонес в Южна Гърция. Трусът е регистриран днес следобед малко след 13:00 часа. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на Атинския геодинамичен институт. Трусът е регистриран на 11 километра северозападно от град Месини, на дълбочина 23 километра, западно от град Каламата. Няколко минути по-късно е регистриран по-малък вторичен трус с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер.
#Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη - Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές pic.twitter.com/IGDWuyNltT— SKAI.gr (@skaigr) August 7, 2025
Къде го усетиха?
Местни съобщения сочат, че земетресението е било усетено в околните райони.
Няма съобщения за пострадали или щети. ОЩЕ: Земетресение на Халкидики - трети ден трусове на полуострова
4️⃣7️⃣ 🟠 Σεισμός M 4.7, 07/08 12:49, βάθος 5 χλμ, 20 χλμ ΒΔ από Καλαμάτα.— EQGR (@eqgr) August 7, 2025
Αυτόματη Λύση, EAA/ΓΙ#σεισμος #seismos pic.twitter.com/Vbbvc6Lie3
Последните земетресения в Гърция
Припомняме, че на 7 юли 2025 година земетресение с магнитуд 4.1 по скалата на Рихтер е удари крайбрежието на гръцкия остров Закинтос в Йонийско море. Според Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина епицентърът на труса е бил на 74 километра югозападно от село Волимес, на дълбочина 10,5 километра. в началото на юни земетресение бе регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция. Трусът бе с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е бил с епицентър на 150 километра от град Петрич, на 220 километра от Благоевград и на 290 километра от София. ОЩЕ: Земетресение разтърси Закинтос