Земетресение разтърси Гърция: Ето къде го усетиха (ВИДЕО и КАРТА)

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси района на Месиния в Пелопонес в Южна Гърция. Трусът е регистриран днес следобед малко след 13:00 часа. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на Атинския геодинамичен институт. Трусът е регистриран на 11 километра северозападно от град Месини, на дълбочина 23 километра, западно от град Каламата. Няколко минути по-късно е регистриран по-малък вторичен трус с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер.

Къде го усетиха?

Местни съобщения сочат, че земетресението е било усетено в околните райони.

Няма съобщения за пострадали или щети. ОЩЕ: Земетресение на Халкидики - трети ден трусове на полуострова

Последните земетресения в Гърция

Припомняме, че на 7 юли 2025 година земетресение с магнитуд 4.1 по скалата на Рихтер е удари крайбрежието на гръцкия остров Закинтос в Йонийско море. Според Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина епицентърът на труса е бил на 74 километра югозападно от село Волимес, на дълбочина 10,5 километра. в началото на юни земетресение бе регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция. Трусът бе с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е бил с епицентър на 150 километра от град Петрич, на 220 километра от Благоевград и на 290 километра от София. ОЩЕ: Земетресение разтърси Закинтос