Двойно повече студенти участваха в бизнес академиите на Kaufland през учебната 2024/25 година

Всеки трети студент завършил академиите на Kaufland започва работа в компанията

Двойно повече студенти от университети в цялата страна взеха участие в бизнес академиите на Kaufland България през учебната 2024/25 година, с което броят на участниците през последните три години се доближи до 100 души. Тази година компанията разшири обхвата на иновативните си програми, като организира четири различни формата. Те предоставиха възможност на младежите да придобият ценни знания за актуалната бизнес среда в България, да проведат стаж в компанията и да създадат първите си професионални контакти. Академиите на Kaufland България са насочени към студенти в последните години от обучението си и целят да подпомогнат навлизането им в реална работна среда. Повече от 30% от студентите, които са участвали в академиите, вече са започнали работа в компанията.

Тазгодишното закриващо събитие събра всички участници от последните три години, техните лектори и ментори, за да обменят своите впечатления и опит. По време на събитието студентите получиха грамоти за успешното си завършване, активното си участие и постигнатите резултати. На сцената те споделиха своите най-вдъхновяващи моменти от обучителния процес.

„Щастливи сме, че разширихме бизнес академиите си в различни направления и предоставихме възможност на участниците в програмите да се докоснат до реалния бизнес и да натрупат ценен практически опит за бъдещата си кариера. Вярваме, че именно големите и отговорни компании играят активна роля в подготовката на младите таланти за успешен старт в кариерата. Надяваме се и през следващата година интересът към академиите ни да продължи да расте.“, сподели Анна Панчева, ръководител направление „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Тази година се проведе третото издание на първата практически орентирана Бизнес Академия Kaufland-УНСС. За първи път ритейлърът стартира национална бизнес академия – Kaufland Business Academy, отворена за студенти от всички университети в страната. В пилотното издание се включиха студенти от Нов български университет, Софийски университет, Технически университет, Висше училище по застраховане и финанси и Висше училище по телекомуникации и пощи. Двете академии се проведоха паралелно в рамките на 6 месеца и включваха специализирани обучения и решаване на практически казуси в областта на ритейла. Програмата завърши със стаж в компанията, който позволи на участниците да приложат наученото в реална работна среда. Всички успешно завършили участници получават финансово възнаграждение, както и допълнителни награди за отлично представяне.

В подкрепа на студентите от Варна, Kaufland организира и Търговска академия съвместно с Икономически Университет Варна. С нарастващия интерес към темата за изкуствен интелект ритейлърът стартира и AI академия – Data Academy в партньорство с УНСС. В нея се включиха студенти от магистърската програма на университета „Изкуствен интелект и икономика“ и бакалавърска програма „Бизнес информатика“.