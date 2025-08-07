Войната в Украйна:

Кремъл е получил "приемлив" план за мир в Украйна: С какво САЩ са изкушили Путин? (ВИДЕО)

Русия е получила предложение от САЩ за прекратяване на войната в Украйна, което Москва разглежда като "приемливо". За това съобщава полското издание Onet, цитирайки Юрий Ушаков – съветник на руския диктатор Владимир Путин – според когото разговорите са били инициирани от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

Изданието твърди, че това са параметрите, по които е регистриран напредък при срещата в Кремъл миналата седмица: 

  • между Украйна и Русия няма да бъде подписан мирен договор, а ще бъде договорено прекратяване на огъня (примирие);
  • завзетите украински територии ще бъдат де факто признати чрез тяхното „замразяване“ за срок между 49 и 99 години;
  • повечето санкции срещу Русия ще бъдат отменени;
  • вносът на руски петрол и газ ще бъде възстановен в дългосрочен план;
  • Кремъл няма да получи гаранции за неразширяване на НАТО;
  • САЩ ще продължат военната помощ за Украйна.

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, но се вписва в серия от дипломатически сигнали през последните дни.

Знаци за мир

На 30 юли полският премиер Доналд Туск заяви, че "има голям шанс и много знаци, че войната може скоро поне да бъде временно прекратена". Президентът на Чехия Петър Павел също допусна компромисен сценарий, казвайки, че "ако цената за оцеляването на Украйна е Русия да задържи част от страната, това е приемлива цена". Още: Часове след срещата Путин - Уиткоф: Турският външен министър позвъни в Кремъл

Полският външен министър Радослав Шикорски, запитан за възможно възобновяване на енергийното сътрудничество с Русия, заяви: "Някога тази война ще свърши, а Русия е доставяла ресурси на Европа от стотици години". 

Onet припомня, че Тръмп е поставил ултиматум на Путин: до 8 август Русия трябва да прекрати войната, в противен случай ще бъдат наложени вторични санкции – тоест икономически мерки срещу страни, които купуват руски енергоносители. Това би означавало пълна блокада на износа на руски суровини и срив на руската икономика. Още: "Не се страхува от санкции": Путин отхвърля ултиматума на Тръмп и продължава офанзивата в Украйна

Кремъл подозира, че Тръмп блъфира и няма да въведе санкциите. САЩ, от своя страна, смятат, че Москва всъщност се страхува от рестрикциите и вече е предложила частична отстъпка – да спре ударите по украинските градове, ако САЩ се откажат от санкциите, дори при продължаване на ограничени бойни действия. 

Източници на Onet твърдят, че напрежението между Вашингтон и Москва, включително взаимните ядрени заплахи, всъщност е знак, че страните са близо до сделка, а не обратното.

За момента Москва не е потвърдила публично дали приема предложението, но по думите на Ушаков то вече е на масата и се разглежда сериозно.

