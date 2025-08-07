Войната в Украйна:

Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

07 август 2025, 16:34 часа 314 прочитания 0 коментара
Настощият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова е едно от трите предложения за заместник-омбудсман. Това става ясно от сайта на институцията на обществения защитник. Тя е издигната от фондация „Активни потребители“ за новия пост. Другите две номинации са на Марина Кисьова де Хеус, номинирана от Фондация „Екатерина Каравелова“ и Деница Димитрова с номинация от Националната мрежа за децата.

Днес беше последният срок за номинации на заместници на обществения защитник. Такива можеха да се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.

Сред тези имена има потенциален служебен премиер

Сред трите имена има потенциален премиер, тъй като след последните конституционни промени заместникът на омбудсмана също е в т.нар. "домова книга", от която президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер. Освен това вече - новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева публично обяви, че няма вариант да стане служебен министър-председател на България. 

Кой избира заместник-омбудсмана?

По закон заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор. ОЩЕ: "Пиесата" за служебен премиер: Новият омбудсман заяви роля

Деница Китанова
