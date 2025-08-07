Войната в Украйна:

Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп

Според руския диктатор Владимир Путин няма никакъв проблем да се намери място, на което да се проведе неговата среща с американския президент Доналд Тръмп, по подготовката на която вече се работи. Едно такова място може да бъдат Обединените арабски емирства, даде пример той. Изявлението си Путин направи днес, 7 август, по време на среща с президента на ОАЕ Мохамед Ал Нахаян, като видеото от нея беше публикувано от канала в Telegram на Кремъл.

"Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събития от този род. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от подходящите, доста подходящи места", каза той, цитиран от официалния телеграм канал на Кремъл.

Още: На малко места е желан: Как ще се намери неутрално място за срещата на Путин с Тръмп

На въпрос кой е инициирал тази среща Путин отказа да отговори. Интерес към провеждането ѝ, твърди той, "беше проявен и от двете страни, а кой е казал пръвата дума, вече не е важно".

Припомняме, че тъй като има издадена заповед от Международния наказателен съд срещу Путин за военни престъпления, за него не е лесно да посети повечето държави по света. Той подлежи на незабавен арест, ако кракът му стъпи в 125 държави.

Елена Страхилова
