Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп

Според руския диктатор Владимир Путин няма никакъв проблем да се намери място, на което да се проведе неговата среща с американския президент Доналд Тръмп, по подготовката на която вече се работи. Едно такова място може да бъдат Обединените арабски емирства, даде пример той. Изявлението си Путин направи днес, 7 август, по време на среща с президента на ОАЕ Мохамед Ал Нахаян, като видеото от нея беше публикувано от канала в Telegram на Кремъл.

"Имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме събития от този род. Един от нашите приятели е президентът на Обединените арабски емирства. Мисля, че ще решим, но това би било едно от подходящите, доста подходящи места", каза той, цитиран от официалния телеграм канал на Кремъл.

На въпрос кой е инициирал тази среща Путин отказа да отговори. Интерес към провеждането ѝ, твърди той, "беше проявен и от двете страни, а кой е казал пръвата дума, вече не е важно".

Припомняме, че тъй като има издадена заповед от Международния наказателен съд срещу Путин за военни престъпления, за него не е лесно да посети повечето държави по света. Той подлежи на незабавен арест, ако кракът му стъпи в 125 държави.