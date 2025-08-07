Тим от Първа лига е с над 4 милиона задължения, бъдещето му е заложено на карта

Тим от Първа лига е с над 4 милиона лева текущи задължения и бъдещето му в българския елит е поставено на карта. Става въпрос за отбора на Спартак Варна, който от няколко месеца е в много тежка финансова криза. Това стана ясно от съобщение публикувано от пресслужбата на Общинския съвет в Морската столица. От ОбС дори отправиха призив към представители на бизнеса в града да помогнат за спасяването на „соколите“.

Най-неотложни са плащанията към НАП и персонала

Днес в деловодството на Общинския съвет във Варна е постъпило писмо от ръководството на Спартак, в което се алармира за тежкото финансово състояние на клуба. Шефовете на „соколите“ разкриват, че „синьо-белите“ имат текущи задължения в размер на над 4,4 милиона лева към НАП и персонала. Затова и от клуба са се обърнали с молба към ОбС за съдействие при установяването на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори, инвеститори и дарители, които биха могли да помогнат за стабилизирането на Спартак.

❗️Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да... Posted by Общински съвет-Варна on Thursday, August 7, 2025

Спартак Варна може да загуби лиценза си и да прекрати спортната си дейност

От Спартак са категорични, че ако не бъде оказана спешна помощ на клуба, то той може да загуби професионалния си лиценз и дори да прекрати спортната си дейност. Също така може да се стигне до принудителни публични изпълнения, ако не бъдат покрити задълженията. От Общинския съвет обявиха, че се ангажират с търсенето на решения за излизане от финансовата криза.

