Войната в Украйна:

Тим от Първа лига е с над 4 милиона задължения, бъдещето му е заложено на карта

07 август 2025, 17:10 часа 385 прочитания 0 коментара
Тим от Първа лига е с над 4 милиона задължения, бъдещето му е заложено на карта

Тим от Първа лига е с над 4 милиона лева текущи задължения и бъдещето му в българския елит е поставено на карта. Става въпрос за отбора на Спартак Варна, който от няколко месеца е в много тежка финансова криза. Това стана ясно от съобщение публикувано от пресслужбата на Общинския съвет в Морската столица. От ОбС дори отправиха призив към представители на бизнеса в града да помогнат за спасяването на „соколите“.

Най-неотложни са плащанията към НАП и персонала 

Днес в деловодството на Общинския съвет във Варна е постъпило писмо от ръководството на Спартак, в което се алармира за тежкото финансово състояние на клуба. Шефовете на „соколите“ разкриват, че „синьо-белите“ имат текущи задължения в размер на над 4,4 милиона лева към НАП и персонала. Затова и от клуба са се обърнали с молба към ОбС за съдействие при установяването на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори, инвеститори и дарители, които биха могли да помогнат за стабилизирането на Спартак.

❗️Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да...

Posted by Общински съвет-Варна on Thursday, August 7, 2025

Спартак Варна може да загуби лиценза си и да прекрати спортната си дейност 

От Спартак са категорични, че ако не бъде оказана спешна помощ на клуба, то той може да загуби професионалния си лиценз и дори да прекрати спортната си дейност. Също така може да се стигне до принудителни публични изпълнения, ако не бъдат покрити задълженията. От Общинския съвет обявиха, че се ангажират с търсенето на решения за излизане от финансовата криза.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Пореден ас на тим от Първа лига напусна заради финансовата нестабилност в клуба

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Общински съвет Варна Спартак Варна Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес