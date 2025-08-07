Прекалиха с климатиците: Атина остана без ток след претоварване на мрежата

Използването на климатици за справяне с потискащата жега в района на Атина доведе до временни прекъсвания на електрозахранването в някои южни предградия в понеделник, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Изглежда се е стигнало до претоварване на мрежата. Стана ясно, че сред засегнатите райони са по-голямата част от град Пирея и предградията Калитея, Палео Фалиро и Агиос Йоанис Рентис. Спиранията на електрозахранването приключиха малко преди падането на нощта, съобщава още гръцкото издание.

Температурите в Гърция

Температурите се понижиха леко в понеделник до около 36 градуса по Целзий в района на Атина и се очаква бавно да паднат допълнително до „хладни“ 33 градуса по Целзий до петък. Големи части от суха Гърция, вероятно включително и столицата, ще видят дъжд в четвъртък.

Междувременно Националната градина в центъра на Атина е затворена за обществеността поради силни ветрове. По-рано през деня вятърът изкорени дърво на улица „Ерму“, една от най-оживените търговски улици в гръцката столица, на кръстовището с улица „Евангелистрия“. Няма съобщения за пострадали.

Община Атина заяви, че ще уведоми обществеността кога градината, която е в непосредствена близост до гръцкия парламент, ще бъде отворена отново.

Метеоролозите прогнозират сравнително меко време до средата на август, като североизточните ветрове ще се усилят в Егейско море. ОЩЕ: Гореща вълна: Рекордни температури в Северен Виетнам