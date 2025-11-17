Финландия започна мащабни военни учения край руската граница, бомбардировачи на НАТО предизвикаха руския флот

Мащабни артилерийски учения "Northern Strike 225" започнаха в един от най-големите тренировъчни полигони в Европа – "Роваярви", разположен в Източна Лапландия. Финландия разположи мощни артилерийски и ракетни системи в близост до руската граница, за да тества тяхната готовност и ефективност в суровите зимни условия, съобщава авторитетното местно издание Yle. Бригадата „Кайнуу“ пое ръководството на учението още в началото на зимата, когато студът и първият сняг значително затрудняват маневрите.

В ученията участват още подразделения от бригадата „Пори“, бригадата „Йегер“ и граничната охрана. Значително подкрепление оказва присъствието на полска батарея от тежки ракетни пускови установки, плюс около 40 военнослужещи, които участват в разработването на интегрирани съюзнически способности.

2200 военни и 500 единици техника

Общо около 2200 военнослужещи и 500 единици техника, включително артилерия с голям калибър, участват в "Northern Strike 225". Този мащаб позволява симулиране на реалистични бойни сценарии, което е особено важно за новобранците, завършващи службата си през декември.

🇫🇮 Finland has moved heavy artillery to the Russian border



Finnish forces have launched artillery drills right next to the Russian border. The Rovajärvi training area in Eastern Lapland has gathered 2,200 troops and about 500 pieces of equipment — the largest artillery exercise… pic.twitter.com/exFnIFO0OU — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

Ученията съчетават тактическа и оперативна огнева мощ, а също така тренират интегрирането на съюзническите способности, подчерта ръководителят на ученията подполковник Кимо Руотсалайнен.

Финландските военни подчертават, че се обръща специално внимание на синхронизацията на артилерията, минохвъргачките и ракетните системи в сезонни условия, което може да бъде от решаващо значение по време на реални бойни операции на север. А такива не са изключени - Хелзинки отдавна бие тревога, че именно оттам Руската федерация може да провокира НАТО и Европа след евентуален край на войната в Украйна.

Ученията на финландската армия ще продължат до 25 ноември.

Американски B-52 накараха руския флот да се активизира

⚡ NATO bombers enter Baltic airspace — Russian fleet put on alert



American B-52 heavy bombers have been flying for several days over Schleswig-Holstein and Mecklenburg–Western Pomerania. These strategic aircraft usually patrol the Pacific or train over the Nevada desert, but… pic.twitter.com/D0jgir6bdD — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

Междувременно тежки натовски бомбардировачи - американските B-52 - летят от няколко дни над най-северните германски провинции Шлезвиг-Холщайн и Мекленбург-Предна Померания. Тези стратегически самолети обикновено патрулират в Тихия океан или се обучават над пустинята Невада, но сега летят над германския остров Рюген, над германския град Рощок и по цялото балтийско крайбрежие.

Мисията започна от военновъздушната база "Морон" в Испания с официалната цел да се проведат тренировки със съюзниците и да се засили координацията в региона. Един от маршрутите стигна почти до финландско-руската граница с дозареждане по време на полет.

Москва отговори, като изпрати свои военни кораби до германския остров Фемарн. Става въпрос за фрегатата „Неустрашими” и десантния кораб „Александър Шабалин”.

