Финландия започна мащабни военни учения край руската граница, бомбардировачи на НАТО предизвикаха руския флот

Мащабни артилерийски учения "Northern Strike 225" започнаха в един от най-големите тренировъчни полигони в Европа – "Роваярви", разположен в Източна Лапландия. Финландия разположи мощни артилерийски и ракетни системи в близост до руската граница, за да тества тяхната готовност и ефективност в суровите зимни условия, съобщава авторитетното местно издание Yle. Бригадата „Кайнуу“ пое ръководството на учението още в началото на зимата, когато студът и първият сняг значително затрудняват маневрите.

В ученията участват още подразделения от бригадата „Пори“, бригадата „Йегер“ и граничната охрана. Значително подкрепление оказва присъствието на полска батарея от тежки ракетни пускови установки, плюс около 40 военнослужещи, които участват в разработването на интегрирани съюзнически способности.

2200 военни и 500 единици техника

Общо около 2200 военнослужещи и 500 единици техника, включително артилерия с голям калибър, участват в "Northern Strike 225". Този мащаб позволява симулиране на реалистични бойни сценарии, което е особено важно за новобранците, завършващи службата си през декември.

Ученията съчетават тактическа и оперативна огнева мощ, а също така тренират интегрирането на съюзническите способности, подчерта ръководителят на ученията подполковник Кимо Руотсалайнен.

Финландските военни подчертават, че се обръща специално внимание на синхронизацията на артилерията, минохвъргачките и ракетните системи в сезонни условия, което може да бъде от решаващо значение по време на реални бойни операции на север. А такива не са изключени - Хелзинки отдавна бие тревога, че именно оттам Руската федерация може да провокира НАТО и Европа след евентуален край на войната в Украйна.

Ученията на финландската армия ще продължат до 25 ноември.

Американски B-52 накараха руския флот да се активизира

Междувременно тежки натовски бомбардировачи - американските B-52 - летят от няколко дни над най-северните германски провинции Шлезвиг-Холщайн и Мекленбург-Предна Померания. Тези стратегически самолети обикновено патрулират в Тихия океан или се обучават над пустинята Невада, но сега летят над германския остров Рюген, над германския град Рощок и по цялото балтийско крайбрежие.

Мисията започна от военновъздушната база "Морон" в Испания с официалната цел да се проведат тренировки със съюзниците и да се засили координацията в региона. Един от маршрутите стигна почти до финландско-руската граница с дозареждане по време на полет.

Москва отговори, като изпрати свои военни кораби до германския остров Фемарн. Става въпрос за фрегатата „Неустрашими” и десантния кораб „Александър Шабалин”.

