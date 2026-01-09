Русия с масирана атака срещу Киев, Украйна спря тока на хиляди (ВИДЕО)

Русия предприе тежка атака срещу Киев с дронове. В столицата се чуват експлозии, възникнали са и пожари. Според началника на Киевската градска служба за държавна отбрана Тимур Ткаченко, в резултат на нападението е повреден необитаем частен дом в Днепровски район.
Russian drones flying very low in Kyiv. A total of 110 Russian drones have entered Ukrainian airspace as of now, going in various directions. pic.twitter.com/5cRsekJlqc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
По-рано бе съобщено за пожар в търговски център в Деснянския квартал на столицата. Има информация за четирима ранени в Киев в резултат на атаката.
Украйна отговори с удари по енергийната система на Русия
Същевременно украинска атака угаси светлините в Белгород. Градът е в пълен мрак след докладван удар от Украйна, който сериозно е повредил критична инфраструктура.
Lights out. Belgorod is in a full blackout after a reported Ukrainian strike severely damaged critical infrastructure. Governor Gladkov confirmed the attack, with local reports indicating the “Luch” thermal power plant was hit. Power, water, and heating are down across the city,… pic.twitter.com/fJQWJWkRmd— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
Губернаторът Гладков потвърди атаката, като местни доклади сочат, че е ударена топлоелектрацентралата „Луч“. Електричеството, водата и отоплението са прекъснати в целия град, а над мястото се вижда дим, който се издига.
Blackout in Belgorod, Russia. https://t.co/nIZOZKJby8 pic.twitter.com/3WkTNPDfBo— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
Без ток е голяма част от град Орлов. Според видеа в социалните мрежи, поразена е електрическа подстанция, последвал е огромен взрив.
A missile strike is reported in the Russian city of Oryol, likely targeting the local thermal power plant. Loud explosions were heard. pic.twitter.com/DhBCdC1iYo— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026
Има съобщения и за спиране на тока в Курска област.
More explosions reported in Oryol, Russia. The air alarm is still sounding. https://t.co/lTcobJYnrd pic.twitter.com/0xhEwixMQz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026