Русия с масирана атака срещу Киев, Украйна спря тока на хиляди (ВИДЕО)

Русия предприе тежка атака срещу Киев с дронове. В столицата се чуват експлозии, възникнали са и пожари. Според началника на Киевската градска служба за държавна отбрана Тимур Ткаченко, в резултат на нападението е повреден необитаем частен дом в Днепровски район.

По-рано бе съобщено за пожар в търговски център в Деснянския квартал на столицата. Има информация за четирима ранени в Киев в резултат на атаката.

Украйна отговори с удари по енергийната система на Русия

Същевременно украинска атака угаси светлините в Белгород. Градът е в пълен мрак след докладван удар от Украйна, който сериозно е повредил критична инфраструктура.

Губернаторът Гладков потвърди атаката, като местни доклади сочат, че е ударена топлоелектрацентралата „Луч“. Електричеството, водата и отоплението са прекъснати в целия град, а над мястото се вижда дим, който се издига.

Без ток е голяма част от град Орлов. Според видеа в социалните мрежи, поразена е електрическа подстанция, последвал е огромен взрив.

Има съобщения и за спиране на тока в Курска област.

