Как Терзиев зави към "мафията" в боклука и защо: Димитър Вучев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Години наред слушахме едни и същи доводи, като падне сняг, към г-жа Фандъкова. Сега виждаме горе-долу същото. Този сняг сега обаче, който падна, е примесен с боклук. Големият проблем в София е боклукът.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник от ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Димитър Вучев, коментирайки опитите столицата да бъде изчистена от камарите битов отпадък в различни квартали.

По думите на Вучев битката с мафията в боклука, която Васил Терзиев е подел, е завила в друга посока и сега на практика една фирма, "Титан", ще чисти половината от града, което не кореспондира с първоначалните заявки за борба с хората с прякори и т.н. Сега отиваме на 360 лева на тон за чистене, колкото беше горе-долу предложението на един човек с прякор. Става дума за политическа игра, игра с публиката, но за съжаление, в един момент някой трябва да плати сметката, посочи Вучев.

Договорите в този момент са удължени, но в някои райони те вече изтекоха, няма заложена клауза да се удължат за още шест месеца. Това обаче е временно решение, дори да се удължат с шест месеца. После какво става? Много неясноти има, каза Вучев. "Топлофикация", боклукът и градският транспорт - по трите теми всички очаквахме да се случи нещо, да има реална промяна, но такава няма. В доста направления нещата буксуват повече, отколкото преди", отбеляза общинският съветник.

По думите му предложението на "Спаси София" за обявяване на бедствено положение с боклука в София като юридически обхват е един от вариантите. "Стоим и обясняваме, че няма проблем, а то проблем има. Дори най-големите защитници на кмета започват да го виждат", изрази мнение Вучев. Той критикува и цялостната работа на Столичния общински съвет за две години работа - "не можем да се похвалим с кой-знае какво свършено".

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.