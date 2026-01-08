Спорт:

Как Терзиев зави към "мафията" в боклука и защо: Димитър Вучев в Студио Actualno (ВИДЕО)

08 януари 2026, 19:30 часа 470 прочитания 0 коментара

Години наред слушахме едни и същи доводи, като падне сняг, към г-жа Фандъкова. Сега виждаме горе-долу същото. Този сняг сега обаче, който падна, е примесен с боклук. Големият проблем в София е боклукът.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник от ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Димитър Вучев, коментирайки опитите столицата да бъде изчистена от камарите битов отпадък в различни квартали.

По думите на Вучев битката с мафията в боклука, която Васил Терзиев е подел, е завила в друга посока и сега на практика една фирма, "Титан", ще чисти половината от града, което не кореспондира с първоначалните заявки за борба с хората с прякори и т.н. Сега отиваме на 360 лева на тон за чистене, колкото беше горе-долу предложението на един човек с прякор. Става дума за политическа игра, игра с публиката, но за съжаление, в един момент някой трябва да плати сметката, посочи Вучев.

Договорите в този момент са удължени, но в някои райони те вече изтекоха, няма заложена клауза да се удължат за още шест месеца. Това обаче е временно решение, дори да се удължат с шест месеца. После какво става? Много неясноти има, каза Вучев. "Топлофикация", боклукът и градският транспорт - по трите теми всички очаквахме да се случи нещо, да има реална промяна, но такава няма. В доста направления нещата буксуват повече, отколкото преди", отбеляза общинският съветник.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му предложението на "Спаси София" за обявяване на бедствено положение с боклука в София като юридически обхват е един от вариантите. "Стоим и обясняваме, че няма проблем, а то проблем има. Дори най-големите защитници на кмета започват да го виждат", изрази мнение Вучев. Той критикува и цялостната работа на Столичния общински съвет за две години работа - "не можем да се похвалим с кой-знае какво свършено".

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Боклук Интервю София Димитър Вучев Студио Actualno Васил Терзиев
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес