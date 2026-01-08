Любопитно:

"Резултат от натиска на Тръмп": Венецуела освободи значителен брой затворници (ВИДЕО)

Венецуелското правителство обяви незабавното освобождаване на значителен брой затворници — както граждани на страната, така и чуждестранни поданици. „Смятаме този жест на Боливарското правителство, насочен към постигане на мир, за принос, който всички ние трябва да направим, за да осигурим мирно съществуване за нашата република и нейното стремеж към просперитет“, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес.

Първото голямо освобождаване на затворници във Венецуела след свалянето от власт на Николас Мадуро се дължи на „максималния натиск“, упражнен от президента на САЩ Доналд Тръмп, заявиха малко по-късно от Белия дом. „Това е един от примерите за това как президентът използва максималния си натиск, за да постъпи правилно спрямо американския и венецуелския народ“, посочи заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели.

И петима испанци са сред освободените

Венецуела освободи петима испанци в рамките на мащабно освобождаване на затворници, което се разглежда като отстъпка към САЩ след свалянето от власт на президента Николас Мадуро, съобщиха по-рано от испанското външно министерство. „Правителството на Испания приветства освобождаването днес в Каракас на петима испанци, единият от които с двойно гражданство, които се готвят да заминат за Испания“, се казва в изявление на министерството.

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви пред общественото радио RNE, че сред тях е и известната испанско-венецуелска активистка Росио Сан Мигел, предаде АФП.

Премиерът Педро Санчес написа в X, че испанските граждани са били задържани повече от година в южноамериканската страна. Освобождаването на затворниците е „акт на справедливост и необходима стъпка за насърчаване на диалога и помирението между венецуелците“, добави Санчес.

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес каза, че „значителен брой венецуелски и чуждестранни граждани“ са били незабавно освободени в името на „мирното съжителство“, без да уточни броя или самоличността им. Освобождаването е първото откакто бившият заместник на Мадуро Делси Родригес стана временен лидер, след като смъртоносна военна операция на САЩ залови бившия венецуелски лидер и го доведе в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения, свързани с наркотици.

Делси Родригес има подкрепата на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че е доволен да я остави да управлява, стига Каракас да даде на Вашингтон достъп до богатите си петролни запаси.

Елин Димитров
