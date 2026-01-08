Всичко е плод на много труд и усилия: Кристина Костова от "България търси талант" в Студио Actualno (ВИДЕО)

За мен това беше най-неочаквано хубавата ми година, защото нито съм подозирала, че ще се запиша в такова предаване, нито съм подозирала, че ще се случи това, което стана накрая.

Това сподели финалистката от формата "България търси талант" Кристина Костова в предаването "Студио Actualno". Младата участничка успя да спечели сърцата на зрителите и журито още с първото си излизане на сцената, където впечатли всички с уменията си за редене на кубчето на Рубик, съчетани с концентрация, бързина и остър ум.

Източник: iStock/Guliver

При първото си представяне Кристина получи златен бутон от Николаос Цитиридис, който бе придружен от бурни овации и подкрепа от публиката. Тя обаче завърши формата на второ място, а голямата награда отиде при 10-годишното дете-чудо Константин Червенков.

Специално пред камерите на Actualno.com Кристина разказа за нейната страст към редене на кубчето на Рубик и сподели за годините труд и тренировки, благодарение на които е достигнала нивото, на което е в момента.

"Винаги се старая да се подобрявам и да бъда най-добрата версия на себе си. Много обичам да мотивирам и исках да предам това някъде. Исках да оставя нещо смислено в предаването - не просто невиждано изпълнение, исках то да бъде усетено. Хората да си кажат "Значи и аз мога". Защото, честно казано, и аз не съм вярвала, че ще мога да правя това, което правя. То е плод на изключително много труд", сподели Костова.

Колко време е отнело усъвършенстването на таланта на Кристина и какво предстои за нея оттук нататък - вижте в интервюто.