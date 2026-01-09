Готви се нова среща между Зеленски и Тръмп?

Украинският президент Володимир Зеленски вероятно скоро ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да финализират споразумение за сигурност. Axios съобщи това, позовавайки се на украински официални лица. Срещата може да се проведе още следващата седмица. Един от вариантите е евентуално посещение на Зеленски директно в Съединените щати. Авторите на статията пишат също, че лидерите на Украйна и Съединените щати може да се срещнат в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, насрочен за 19-23 януари.

Според медийни съобщения, пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са се срещнали със специалния пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Париж в сряда. Там те са обсъдили плана на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Важно е да се отбележи, че това е било предшествано от двудневни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия.

Междувременно посолството на САЩ предупреди за заплахата от масирана атака в Украйна през следващите дни. Украинският президент Володимир Зеленски също спомена заплахата от удар снощи. Той каза, че врагът се опитва да се възползва от неблагоприятните метеорологични условия.

