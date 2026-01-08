Войната в Украйна:

Русия порази родния град на Зеленски с ракети, тази нощ се чака нова масирана руска атака (ВИДЕО)

Русия нанесе удар с балистични ракети по многофамилни жилища в родния град на Волдимир Зеленски – Кривой Рог. При атаката има пострадали, съобщи в своя Telegram-канал Александър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог. „Един човек е в изключително тежко състояние, в операционната, с откъснат от взрива крак“, написа той.

По-късно, временно изпълняващият длъжността началник на Днипропетровска област Владислав Гайваненко съобщи, че броят на пострадалите в резултат на ракетната атака срещу Кривой Рог се е увеличил. „Според актуализираната информация пострадалите са 13. В болниците са 9 души, сред които деца на 7 и 16 години. Един мъж остава в изключително тежко състояние“, написа той. По негови думи са повредени десет многофамилни жилищни сгради и автомобили.

Впоследствие Вилкул съобщи, че броят на ранените в резултат на руския удар по града е най-малко 10 души. „Проклетият народ удари с две балистични ракети „Искандер“ многофамилни жилищни сгради. На пострадалите се оказва помощ“, заяви той.

„Кривбасводоканал“ съобщи, че след ударите в града са възникнали проблеми с водоснабдяването. След руската атака се наблюдават прекъсвания в работата на помпените станции.

Зеленски предупреди за мащабна руска атака

За ударите потвърди и украинският президент Володимир Зеленски. „В регионите Днипро и Запорожие, след атаката срещу инфраструктурата, ситуацията с електроенергията и основните услуги беше изключително трудна. Бяха мобилизирани всички необходими ресурси. Благодарен съм на всички ремонтни екипи, общински служби, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и всички енергийни компании – работата продължава без прекъсване“, каза той.

„В Запорожието електроснабдяването беше възстановено по график по-рано днес. Възстановителните работи продължават в Днипро, Кривой Рог, Никопол, Павлоград и други градове и общини в Днипро. За съжаление, днес имаше и нови удари – конкретно срещу енергийната инфраструктура и срещу гражданския сектор. В Кривой Рог бяха ударени жилищни сгради“, добави президентът.  

Той предупреди, че разполага с информация, че Москва готви масирана атака срещу Украйна тази нощ. „Има информация, че тази нощ може да се случи още една масивна руска атака. Много е важно да се обръща внимание на въздушните тревоги днес и утре и винаги да се отива в убежища. Руснаците не са се променили ни най-малко. Те се опитват да се възползват от времето. Дадох указания на правителството да окаже максимална помощ на местните власти и на всички засегнати“, добави той.

Руски удари по Днипропетровска област

На 7 януари руската армия проведе масирана атака срещу Кривой Рог в Днепропетровска област. Вилкул заяви, че осем души са били ранени, двама от които са в тежко състояние.  В резултат на атаката в Кривой Рог бяха повредени две частни предприятия, а в Криворожския район – инфраструктурата.

Също на 7 януари Русия отново атакува обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. Основният удар беше насочен към Днепропетровска и Запорожска област. Регионите бяха почти напълно оставени без ток, включително областните центрове.

Кметът на града Борис Филатов подчерта, че заради проблемите с електроснабдяването, в Днепър е възникнала извънредна ситуация от национално значение. Освен това днес, 8 януари, руските военни нанесоха удар по кафене в центъра на Херсон. Съобщава се за трима загинали и няколко ранени.

