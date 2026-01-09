Спорт:

Расте броят на жертвите и пострадалите след руския удар по Кривой рог (ВИДЕО)

09 януари 2026, 01:23 часа
Расте броят на жертвите и пострадалите след руския удар по Кривой рог (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите и пострадалите при руската атака срещу Кривой рог в Днепропетровска област. При ударите са използвани дронове и балистични ракети „Искандер“, съобщават украинските власти.

За момента е потвърдено, че е загинала една жена на 77 години, съобщи Александър Вилкул. Междувременно броят на пострадалите се е увеличил до 23. Известно е, че шест от тях са деца. „Един човек е в тежко състояние, друг е в изключително тежко състояние. Останалите са в средно тежко състояние. Лекарите предоставят всички необходими грижи на всички тях и се борят за живота им“, каза той.

Междувременно Държавната служба за извънредни ситуации в Днепропетровска област съобщава, че руският удар е повредил близо 15 жилищни сгради и инфраструктура. Аварийно-спасителните операции продължават. 25 спасители и 8 бройки техника са участвали в отстраняването на последствията от нападението.

Елин Димитров
