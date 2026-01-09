Расте броят на жертвите и пострадалите след руския удар по Кривой рог (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите и пострадалите при руската атака срещу Кривой рог в Днепропетровска област. При ударите са използвани дронове и балистични ракети „Искандер“, съобщават украинските власти.

In Kryvyi Rih, a Russian missile strike damaged 29 apartment buildings, with at least 10 heavily hit and one nearly destroyed, according to city head Vilkul. Seventeen people were injured. An infrastructure site was also struck, cutting power to over 115,000 users and disabling 4… pic.twitter.com/Xepus0Sy2I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026

За момента е потвърдено, че е загинала една жена на 77 години, съобщи Александър Вилкул. Междувременно броят на пострадалите се е увеличил до 23. Известно е, че шест от тях са деца. „Един човек е в тежко състояние, друг е в изключително тежко състояние. Останалите са в средно тежко състояние. Лекарите предоставят всички необходими грижи на всички тях и се борят за живота им“, каза той.

Междувременно Държавната служба за извънредни ситуации в Днепропетровска област съобщава, че руският удар е повредил близо 15 жилищни сгради и инфраструктура. Аварийно-спасителните операции продължават. 25 спасители и 8 бройки техника са участвали в отстраняването на последствията от нападението.