Войната в Украйна:

Цветанка Андреева: Румен Радев мина пика на своята политическа популярност (ВИДЕО)

07 януари 2026, 19:30 часа 658 прочитания 1 коментар

Румен Радев мина пика на своята политическа популярност. Оттук-насетне той е в низходящ тренд. И да се появи сега на изборите, той не би могъл да постигне мнозинство, което да му позволи да вземе безалтернативно контрола в държавата. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Цветанка Андреева, коментирайки политическото бъдеще на държавния глава Румен Радев.

Според Андреева остава се с впечатлението, че Радев гледа на властта в държавата като на концентрация в един човек. "Човек като него, който еднолично би упражнявал властта в условията на един слаб парламент. Неговите критики към всеки един парламент някакси затвърдиха усещането, че той е противник на парламентаризма, че гледа на парламентаризма като на нещо лошо за управлението на държавата", посочи Цветанка Андреева. 

"Проектът на Румен Радев, когато и да се появи, ще носи характеристиката за изграждането на авторитарен, автократичен режим. И тук е въпросът кой ще му партнира в подобна стратегия. Възможно е той да вземе протестен вот, той ще вземе и вот от ПП. Той е в пряка конкуренция с "Възраждане" и идеологически - с БСП. Радев ще тегли гласове. Съвсем малките пронационалистически, проруски формации няма да могат да влязат в парламента. Радев обаче има много ярки политически противници в лицето на ГЕРБ и ДПС", подчерта още Андреева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Интервю Румен Радев Студио Actualno Цветанка Андреева
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес