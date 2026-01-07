Цветанка Андреева: Румен Радев мина пика на своята политическа популярност (ВИДЕО)

Румен Радев мина пика на своята политическа популярност. Оттук-насетне той е в низходящ тренд. И да се появи сега на изборите, той не би могъл да постигне мнозинство, което да му позволи да вземе безалтернативно контрола в държавата. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Цветанка Андреева, коментирайки политическото бъдеще на държавния глава Румен Радев.

Според Андреева остава се с впечатлението, че Радев гледа на властта в държавата като на концентрация в един човек. "Човек като него, който еднолично би упражнявал властта в условията на един слаб парламент. Неговите критики към всеки един парламент някакси затвърдиха усещането, че той е противник на парламентаризма, че гледа на парламентаризма като на нещо лошо за управлението на държавата", посочи Цветанка Андреева.

"Проектът на Румен Радев, когато и да се появи, ще носи характеристиката за изграждането на авторитарен, автократичен режим. И тук е въпросът кой ще му партнира в подобна стратегия. Възможно е той да вземе протестен вот, той ще вземе и вот от ПП. Той е в пряка конкуренция с "Възраждане" и идеологически - с БСП. Радев ще тегли гласове. Съвсем малките пронационалистически, проруски формации няма да могат да влязат в парламента. Радев обаче има много ярки политически противници в лицето на ГЕРБ и ДПС", подчерта още Андреева.

Целия разговор гледайте във видеото.