Спорт:

Британският премиер обсъди с Тръмп сигурността и възпирането на Русия в Арктика

09 януари 2026, 00:37 часа 407 прочитания 0 коментара
Британският премиер обсъди с Тръмп сигурността и възпирането на Русия в Арктика

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп по въпроса за евроатлантическата сигурност и необходимостта да се възпре все по-агресивната Русия в Арктика, предаде Ройтерс, като се позова на говорителка на британското правителство. Стармър е казал на Тръмп, че европейските партньори в последните месеци са се ангажирали по-силно да защитават евроатлантическите интереси, но е отбелязал, че за защитата на региона може да се направи още повече, добави говорителката.

Още: Русия изпуска и ще изпуска дълго време облагите от Северния морски път: Украинска оценка

Вчера двамата лидери са говорили за Гренландия, за обединените усилия на двете страни в задържането на танкера "Маринера", напредъка в мирните преговори за Украйна и американската операция във Венецуела, отбелязва Ройтерс. Стармър е заявил на Тръмп, че стои зад Дания по отношение на защитата на Гренландия, подчертавайки, че никой друг не бива да решава съдбата на тази територия, след като Тръмп е посочил, че островът му трябва от отбранителни съображения.

Още: Стармър и Тръмп обсъдиха пътя към справедлив и траен мир в Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Арктика Доналд Тръмп Русия Киър Стармър
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес