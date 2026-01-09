Британският премиер обсъди с Тръмп сигурността и възпирането на Русия в Арктика

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп по въпроса за евроатлантическата сигурност и необходимостта да се възпре все по-агресивната Русия в Арктика, предаде Ройтерс, като се позова на говорителка на британското правителство. Стармър е казал на Тръмп, че европейските партньори в последните месеци са се ангажирали по-силно да защитават евроатлантическите интереси, но е отбелязал, че за защитата на региона може да се направи още повече, добави говорителката.

Вчера двамата лидери са говорили за Гренландия, за обединените усилия на двете страни в задържането на танкера "Маринера", напредъка в мирните преговори за Украйна и американската операция във Венецуела, отбелязва Ройтерс. Стармър е заявил на Тръмп, че стои зад Дания по отношение на защитата на Гренландия, подчертавайки, че никой друг не бива да решава съдбата на тази територия, след като Тръмп е посочил, че островът му трябва от отбранителни съображения.

