08 януари 2026, 23:56 часа 483 прочитания 0 коментара
Ливърпул отново спря Арсенал в напрегнато дерби на "Емиратс"

Действащият шампион на Англия Ливърпул отново успя да спре главния претендент за титлата Арсенал, завършвайки при резултат 0:0 на стадион "Емиратс" в Лондон в среща от междинния 21-ви кръг на Висшата лига. Мърсисайдци, които победиха временния лидер в класирането в началото на сезона с 1:0 на "Анфийлд", пак не позволиха на "топчиите" да ги победят, и то в момент от сезона, в който формата на двата отбора драстично се различава в полза на лондончани.

Арсенал започна изключително агресивно първите минути, като притисна Ливърпул и не спря да го атакува в първите 20 минути. Натискът на "топчиите" обаче не доведе до гол. Едва след 25 минути игра мърсисайдци успяха малко по-дълго да задържат топката в противниковата половина, а малко след това дойде и първата отлична голова ситуация, и то след грешка в защитата на Арсенал. Лошо върната топка принуди Давид Рая да бие на посоки, след което Конър Брадли прехвърли вратаря, но уцели гредата.

Арсенал - Ливърпул

Второто полувреме бе тотално противоположно на първото - Ливърпул взе контрола над мача, като в първите 30 минути от частта владееха топката над 70% от времето. Арсенал се прибра в отбрана, като не стана ясно дали са тактически указания, или отборът на Микел Артета се измори. Ливърпул обаче изглеждаше по-опасен, особено през дясната зона, където Жереми Фримпонг на няколко пъти проби много опасно, но липсваше завършващ удар.

Жереми Фримпонг

В 82-ата минута Доминик Собослай изпълни опасен пряк свободен удар, напомнящ този от първия мач между двата тима по-рано през сезона на "Анфийлд", когато донесе победата на мърсисайдци. Този път обаче топката премина малко над напречния стълб. В заключителните минути Арсенал опита да упражни натиск, но без резултат. В добавеното време пък Конър Брадли изкълчи неприятно глезена си и бе изнесен на носилка, докато на негово място влезе Джо Гомес.

Всъщност Гомес бе единствената смяна на Арне Слот за целия мач, докато Микел Артета използва всичките си пет смени в опит да промени нещо в играта на своя тим. "Артилеристите" разочароваха с представянето си - с изключение на първите 20 минути, и в крайна сметка могат да са доволни и на точката. В класирането Арсенал остава лидер с 49 пункта - с шест пред втория и третия Манчестър Сити и Астън Вила. Ливърпул пък е четвърти с 35 точки.

Стефан Йорданов
