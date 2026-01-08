Съд анулира брак заради реч, написана от изкуствен интелект

Съдът в холандския град Зволе е обявил сключен брак за невалиден, тъй като речта, произнесена по време на церемонията, не е била в съответствие с Гражданския кодекс. В Нидерландия на практика всеки може да извърши брачна церемония – всичко, което трябва да направи, е да регистрира заявление в местната община и да стане законен регистратор на бракове за един ден. Така и тази брачна двойка помолила свой приятел да извърши церемонията, а той решил да ползва реч, написана от чата ChatGPT.

Бракът бил сключен на 19 април 2025 г. като освен специалният регистратор на церемонията е присъствал и редовен регистратор от община Зволе.

Прокуратурата обаче получила сигнал от общината, че бракът може да е невалиден и се заела да провери всички обстоятелства около случая. Делото било отнесено до съда и сега той се е произнесъл, че разтрогва брака, тъй като речта не е включвала думите, необходими за сключването му. Подробности по случая оповести държавният радио- и телевизионен оператор NOS.

Решението на съда е шокирало двойката. Те се съгласили да сключат нов брак, но поискали от съда да "запази първоначалната дата на сватбата им", тъй като за тях тази дата била важна. Съдът обаче не уважил молбата им. "Съдът разбира, че датата на сватбата, посочена в акта за брак, е важна за мъжа и жената, но не може да пренебрегне закона", се казва в съдебното решение.

Затова сега ще се наложи двойката да сключи брак повторно, с нова дата на сватбата.

