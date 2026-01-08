Най-важните новини за деня: 8 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 януари 2026 г.

НОВА ВЛАСТ НА ХОРИЗОНТА: ПЪРВИ СПЕКУЛАЦИИ ЗА БЪДЕЩИТЕ СЛУЖЕБНИ МИНИСТРИ

Първи спекулации относно потенциалните имена на бъдещите служебни министри в новия служебен кабинет. Очаква се след изчерпването на процедурата по връчване на трите мандата за съставяне на правителство, те да се провалят и президентът Румен Радев да назначи служебен премиер, който следва от своя страна да представи структура и състав на служебен кабинет.

РУМЕН СПЕЦОВ И ЗАПЛАТА ОТ 185 000 ЛЕВА В "ЛУКОЙЛ"? РЕСОРНОТО МИНИСТЕРСТВО МЪЛЧИ

Назначеният за особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов получава заплата от 185 000 лева месечно - такива твърдения се появиха в публичното пространство през декември. Именно те са и обект на парламентарно питане до министъра на икономиката в оставка Петър Дилов от опозиционния лидер на "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

"КАКВО Е ИСКАЛ ДА КАЖЕ АВТОРЪТ": СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В ПАНИКА ОТ НОВИЯ НЕЯСЕН ЗАКОН ЗА ДДС, НАЕМОДАТЕЛИ И ФИРМИ НА НОКТИ

Пълна какофония и объркване царят сред счетоводителите у нас заради чисто новите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Мнозина експерти са в пълно неведение за някои от реформите, тъй като според тях текстовете са неясни и дават възможност за спорни тълкувания.

КЗК ПРОВЕРЯВА ЗА КАРТЕЛ ПРИ ДОСТАВКАТА НА ХРАНА В БОЛНИЦИТЕ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на място в офиси на фирми в София във връзка с разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в лечебни заведения. Това заяви членът на КЗК Жельо Бойчев по време на брифинг днес в София. По думите му проверките се осъществяват със съдействието на специализираните органи, под съответния съдебен контрол и с издадено съдебно разрешение.

ЗАДЕН ХОД: МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ВЪРНА ОСВОБОДЕНИЯ ДИРЕКТОР НА ФИЛМОТЕКАТА

Министерството на културата (МК) обяви, че връща на поста Антония Ковачева, която бе отстранена от поста директор на Българската национална филмотека (БНФ) на 7 януари. Решението е взето след силна реакция от филмовата общност у нас, която се възпротиви на действията на министъра на културата Мариан Бачев. "Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ", се казва в официалното съобщение.

СЕМ ПРОВЕРЯВА ЗАКОННО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА МАРИЯ ЦЪНЦАРОВА ОТ BTV

Юридическият екип на Съвета за електронни медии ще направи правен анализ на случая с освобождаването на Мария Цънцарова от bTV, за да прецени дали има нарушение на Закона за радиото и телевизията. Решението бе взето на днешното заседание на регулатора след продължителни дебати по предложение на члена на СЕМ Пролет Велкова. Според Велкова два от мотивите, изтъкнати от медията за освобождаването на водещата, противоречат на разпоредби от Закона за радиото и телевизията.

КАК ТЕРЗИЕВ ЗАВИ КЪМ "МАФИЯТА" В БОКЛУКА И ЗАЩО: ДИМИТЪР ВУЧЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Години наред слушахме едни и същи доводи, като падне сняг, към г-жа Фандъкова. Сега виждаме горе-долу същото. Този сняг сега обаче, който падна, е примесен с боклук. Големият проблем в София е боклукът.

ЛИПСА НА ТЕХНИКА И ОБЕЩАНИЯ ЗА РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА БОКЛУКА: СТОЛИЧНАТА ВЛАСТ ПАК С ОБЯСНЕНИЯ

Това, което установихме е, че има липса на техника. Притесненията на хората в „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“ са нормални. Има подписани договор със „Софекострой“ и се държи връзка с търговското дружество. Имаме тяхното уверение, че в рамките на сегашната и другата седмица ще отстраняват всички проблеми в кризата с боклука. Това заяви заместник-кметът по ековъпросите към Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти. Още: Искат обявяване на бедствено положение в София

ДА УБИЕМ ТРЪМП: Z-КАНАЛ ПОЩУРЯ, САЩ ВЪРВЯТ КЪМ НОВ УДАР СЪС САНКЦИИ СРЕЩУ РУСКИЯ ПЕТРОЛ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Да се мисли сериозно американският президент Доналд Тръмп да бъде убит, защото е полудял и побърква света – за това призова популярният руски военнопропаганден "Zаписки Vетерана". Това е една от най-силните реакции в руското уж алтернативно информационно пространство, което избуя заради войната в Украйна. Реакцията е факт, след като Z-каналите изобщо не приеха никак добре как танкер, който уж е под руска закрила и уж имаше руска подводница и руски военни кораби близо до него, беше задържан от американците и то далеч от тяхната непосредствена сфера на действие – Още: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

ГОТОВА ЛИ Е ЕВРОПА ДА ЗАЩИТАВА УКРАЙНА?

Парижката декларация за "Коалиция на желаещите", която може да доведе до разполагане на войски от Великобритания и Франция в Украйна след бъдещо прекратяване на огъня, повдига много въпроси. Бившият министър на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс коментира пред The ​​Telegraph следните важни моменти: кой ще разположи войски, колко дълго Великобритания може да си позволи да разполага войски и какво означава това като цяло?

ПЕТТЕ ОГНИЩА, КОИТО МОГАТ ДА ПОДПАЛЯТ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Глобалното напрежение нараства, а страховете от конфликт, който би могъл да унищожи планетата ни, достигнаха безпрецедентни нива. Новата 2026 година изглежда изключително нестабилна от геополитическа гледна точка, пише Daily Star.