Франция и Великобритания готови да пращат войници в Украйна. Затишие на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

10 000 до 15 000 войници – такъв контингент се готви да изпрати Европа в Украйна, за да опазва вече сключен мир между Киев и Москва. Това пише в материал на германското издание Welt. Франция и Великобритания твърдо са готови да участват в такъв контингент, а Турция е готова да поеме като зона на отговорност Черно море – но Анкара вече публично каза, че би го направила при международен мандат, под егидата на ООН например, докато сега, в материала на германската медия се говори за действия без ООН и дори без общо пълно съгласие в ЕС.

Париж и Лондон са готови да пратят войниците са срок от 6 месеца след прекратяване на огъня.

Междувременно, финландският президент Александър Стуб предупреди, че мирът значи компромиси и не всички компромиси може да отговарят на чувството за справедливост, но и че не може да има мир на всяка цена. Финландският държавен глава уточни, че отношенията с Русия са променени завинаги и че бъдещите действия на Кремъл ще определят и бъдещите отношения на Финландия и Европа към Руската федерация.

🇫🇮Finland’s president says ties with Russia have changed forever



And this is a direct consequence of the war against Ukraine.



Alexander Stubb stressed that the goal is peace — but not at any cost.



“Peace often means compromise. We must be ready for the fact that not all… pic.twitter.com/zWhwh992e2 — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2026

Продължават и опитите на Кремъл да убеди някого, че е имало атака с дронове срещу резиденция на руския диктатор Владимир Путин в Новгородска област. Лично началникът на ГРУ вицеадмирал Игор Костюков, който от 2016 година 4 пъти е включван в санкционни списъци на ЕС и САЩ, предаде на американски военен аташе "доказателство" - контролер, показващ полетни данни. От какъв точно дрон е този елемент е съвсем отделен въпрос – Още: И ЦРУ опроверга лъжата на Кремъл за украинска атака срещу резиденцията му

New Russian “proof”. GRU chief Kostyukov showed a US military attache a supposed flight controller and “decoded data” claiming the Ukrainian drone was headed for the dictator’s residence. In footage, he appears to meet them as if for the first time, holding what looks like the… pic.twitter.com/KdRy3dShjG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Доста рязък спад в сухопътната военна активност в Украйна, което изглежда логично – на 1 януари, 2026 година, е имало едва 98 бойни сблъсъка съгласно данните на украинския генщаб. Това е с 33 по-малко на дневна база. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 151 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 31 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3508 изстреляни снаряда, като това е с около 80 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6237 FPV дрона, което е с около 160 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A new compilation from Ukraine’s 15th Artillery Recon Brigade “Chornyi Lis” showcases spectacular hits: radars, air defense systems, and other Russian hardware going up in flames. pic.twitter.com/GAGrL4TPbm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2026

В Покровското направление е имало 23 блокирани руски пехотни атаки, като Покровск е посочен като място на боеве, но не и Мирноград. Още 12 са извършени в Олександриевското направление, южно от Покровск. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са спрени 14 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 15 руски пехотни атаки, толкова е имало и в Лиманското направление – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки, а в Купянското направление не е имало нито една руска пехотна атака, както и в Краматорското т.е. от Часов Яр към Константиновка.

Още: "Путин избра лъжите, омразата и смъртта": На Нова година Тръмп прогледна (ОБЗОР – ВИДЕО)*

Все още Родинско не е в руски ръце, а това е последното селище преди голям открит терен, където ще е трудно да се водят отбранителни боеве. Руснаците се мъчат да го обкръжат с маневри от юг, откъм Покровск, както и от север, откъм мината, пише украинският военен телеграм канал "Офицер". Той предупреждава и, че в Сумска област, в района на селата Константиновка и Олексеевка, руснаците увеличават пехотните атаки и имат минимален напредък. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че ако Родинско падне, заедно с Мирноград, следващата стъпка на руснаците вероятно ще е щурм на Билецко и подготовка за атака на Добропиля, северно от Покровск. Украинският 7-ми десантно-щурмови корпус, който отговаря за защитата на Покровск и Мирноград, отчита в кратък доклад в официалния си канал в Телеграм 7000 убити руски войници за 5 месеца боеве, както и над 2600 ранени.

Soldiers of the 425th Assault Regiment marked the New Year with real fireworks on positions in Pokrovsk and near the Donetsk region entry sign pic.twitter.com/YKpGgEupi1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец коментира, че е очевидно, че руснаците не могат да освободят от украинското обкръжение в Купянск останалите руски части вътре в града, но има прегрупиране на допълнителни части на 47-ма руска танкова дивизия от Първа танкова руска армия. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" потвърждава, че украинците продължават да атакуват и имало 3 отбити украински атаки за последните 24 часа. Освен това, Машовец предупреждава, че руснаците скоро ще опитат да приложат и в Константиновка това, което направиха в Покровск – масирано изпращане на малки щурмови групи напред в града. В Константиновка руските сили се държат само в югоизточните части и така и не успяват да установят сигурен контрол в селата Олександо-Шултино и Предтечно, за да имат сигурен логистичен плацдарм за операциите си от юг на север в самата Константиновка. А за Запорожка област украинският о.з. полковник счита, че ситуацията за украинската армия се влошава, че вероятно в Ореховското направление Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще трябва скоро да отстъпят от Степногорск, а в района на Приморско руснаците са на река Конка и ще се опитат да разширят зоната си на контрол до Комишуваха. Голямата руска цел е изравняване на фронта от Степногорск до Гуляйполе.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла по цели в Украйна 116 далекобойни дрона, като около 70 от тях са били "Шахед". Свалени са 86 дрона, а удари от преминали украинската ПВО безпилотни летателни апарати са записани на 23 места. В Запорожка област са поразени три сгради, като всичките са гаражни обекти, отделно и търговски център, съобщава украинската спешна служба. В болница са приети 30 души, добавя в официалния си канал в Телеграм ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Фьодоров. 4000 абонати са без ток.

Руското военно министерство съобщава за 64 свалени дрона над руска територия тази нощ. Най-много, 20, са свалени над Самараска област. Още 8 са свалени над Саратовска област, а 7 – над Московския регион, като 5 от тях са летели към Москва. По 6 са свалени над Ростовска и Рязанска област. Именно в Новокуйбишевск, Самарска област, има видеокадри от пожар в района на местната рафинерия, която явно е атакувана за пореден път. Следственият комитет на Руската федерация уточнява и, че при въздушна атака в Хорли, Херсонска област, в новогодишната нощ са загинали 27 души, като двама от загиналите били непълнолетни, но украинският генщаб отрича Украйна да е извършвала удар: