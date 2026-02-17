Китай представи първия в света кунг-фу робот (ВИДЕО)

Китай разкри своята най-нова разработка - кунг-фу робот. Хуманоидът е създаден от AGIBOT със седалище в Шанхай, като е кръстил модела A3. Видеоклип, превърнал се в интернет сензация, показва робота, който прави салта, раздава летящи ритници и изпълнява сложни акробатични движения.
🤖 China unveils a «kung fu robot» — and it’s not CGI— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026
Shanghai-based AGIBOT has introduced its A3 model. A viral video shows the robot doing flips, landing flying kicks, and performing complex acrobatic moves.
It wasn’t built for the ring, though — but to work as a museum… pic.twitter.com/85LJyAUpeA
От компанията обаче уточняват, че роботът не е създаден, за да се бие. На хуманоида е отредена по-скромна роля - на гид в музей. Бойните движения всъщност са предназначени, за да тестват баланса и реакцията при натоварване на робота.
