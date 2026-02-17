Оставката на Румен Радев:

Китай представи първия в света кунг-фу робот (ВИДЕО)

17 февруари 2026, 0:42 часа
Китай представи първия в света кунг-фу робот (ВИДЕО)

Китай разкри своята най-нова разработка - кунг-фу робот. Хуманоидът е създаден от AGIBOT със седалище в Шанхай, като е кръстил модела A3. Видеоклип, превърнал се в интернет сензация, показва робота, който прави салта, раздава летящи ритници и изпълнява сложни акробатични движения.

От компанията обаче уточняват, че роботът не е създаден, за да се бие. На хуманоида е отредена по-скромна роля - на гид в музей. Бойните движения всъщност са предназначени, за да тестват баланса и реакцията при натоварване на робота. 

130 000 крачки при под -47 градуса по Целзий: Успешен тест на хуманоиден робот (ВИДЕО)

45 дни украински робот с картечници удържа позиция срещу руските войници (ВИДЕО)

Елин Димитров
