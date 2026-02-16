Американски генерал: Руската икономика е в тежко състояние, на Путин ще му се наложи да спре войната

Украйна нанася тежки загуби на Русия, но без значително засилен външен натиск руските власти няма да са готови да прекратят войната. Това е мнението на пенсионирания генерал от армията на САЩ, бивш командир на Централното командване на САЩ и бивш директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, който заяви това в интервю за Укринформ. Той отбеляза, че по време на мирния процес нито руските преговарящи, нито руското ръководство са демонстрирали готовност за компромис. Напротив, те са повтаряли максималистични искания.

Според него обаче в един момент руснаците ще направят отстъпки. Това ще бъде обусловено от засилен натиск върху руската военна икономика, намаляване на приходите и спиране на доставките на компоненти от Китай за руския военно-промишлен комплекс. „Тогава Русия ще се нуждае от прекратяване на военните действия, точно както Украйна. И това несъмнено ще изисква допълнителни усилия“, каза той.

Сред средствата за натиск той посочи засилените санкции на САЩ, намаляването на покупките на руски петрол от Индия и изчерпването на Фонда за национално благосъстояние на Русия, което вече е в ход. Той заяви, че тези ресурси са били пренасочени за подкрепа на военното производство и се очаква да се изчерпят тази година. Ген. Петреъс прогнозира, че предвид съчетанието от обстоятелства, по-късно през 2026 г. може да има перспектива Русия да признае, че се нуждае от прекратяване на военните действия.

Човешките загуби

„Той посочи и тежките загуби, които Украйна продължава да нанася на окупаторите, като друг фактор. „Украйна изглежда убива или ранява приблизително същия брой руски войници всеки месец, колкото Русия набира“, подчерта той, наричайки го значително постижение.

„А на фронтовата линия руснаците плащат изключително висока цена за всеки допълнителен сантиметър от свещената украинска територия. Не мисля, че могат да продължат да плащат такава цена, дори ако ръководството им е безразлично към броя на загиналите и тежко ранените“, каза той.

Генералът отбеляза и увеличението на производството на дронове. Той припомни, че Украйна е произвела 3,5 милиона дрона миналата година, а тази година се очакват 7 милиона. Увеличеното производство на украинската крилати ракети „Фламинго“ пък ще създаде допълнителен натиск.

Санкционен натиск върху Русия

Той припомни, че пакетът от санкции е подкрепен от 90 от 100 сенатори. Той трябва да стигне до Белия дом и да бъде одобрен от президента Тръмп. Генералът изрази също надежда, че Тръмп ще признае, че Русия е пречка за мира и ще увеличи натиска върху Руската федерация.

Според него, с продължаването на помощта от ЕС и санкциите на САЩ, може да се окаже реален натиск върху Русия. „Тогава Русия ще трябва сериозно да преговаря, защото и тя не може да продължи тази война. Истината е, че Путин трябва да разбере: той вече не печели. Проблемът е, че за него е много трудно да спре тази война заради политическите сили, които самият той е събудил в Русия. Трябва да ускорим деня, в който той ще се погледне в огледалото и ще си каже: Не можем да продължаваме повече“, обясни ген. Петреъс.

Той отбеляза, че руската икономика е в много трудно положение, включително поради нарастващата инфлация и отслабващата рубла. Генералът е категоричен, че ситуацията ще стане критична за руснаците, когато Фондът за национално благосъстояние се изчерпи.

Състоянието на руската военна икономика

Припомняме, че анализаторите смятат, че военната машина на Путин продължава да се разпада отвътре. Сред причините за това са високото ниво на корупция и злоупотребата със средства, отпуснати за модернизацията на руската армия през предходните години. Сега, във война с висока интензивност, Русия изпитва трудности с поддържането на личния състав, резервите от боеприпаси и изправността на техниката. Освен това, подценяването на Украйна също играе сериозна роля срещу Русия.