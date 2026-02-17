Защо се бавят доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна: Говори германският външен министър

Германия почти е изчерпала запасите си от ракети за противовъздушна отбрана, които би могла да изпрати на Украйна. Това обяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за Deutschlandfunk, отговаряйки на въпрос защо доставките на критични боеприпаси за Украйна се забавят, въпреки че Володимир Зеленски заяви, че ракетите за противовъздушна отбрана са на изчерпване.

„Отчасти защото нямаме повече. Тези, които имаме, са произведени в Америка ракети за системите „Пейтриът“. Честно казано, всичко, което слиза от поточната линия, отива директно в Украйна чрез механизъм, финансиран предимно от европейци и най-вече от Германия“, отбеляза министърът.

Germany says it’s basically out of air defense missiles for Ukraine.



When asked why Ukraine is running out of air defense, German FM Wadephul was blunt:



Partly because we don’t have any more.



(On Patriots): What there still is… comes from American production. Honestly,… pic.twitter.com/YeXIL4awP0 — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Според Вадефул, други европейски страни „биха могли да направят повече“. Той отбеляза, че някои страни имат системи за противовъздушна отбрана и припомни призива на германския министър на отбраната Борис Писториус за преглед на запасите им. „Ние от Германия дадохме всичко, финансирайки лъвския пай. Украйна защитава нашата свобода, но всички европейци трябва да направят повече. Нуждаем се от солидарност и независимост – в отбраната и икономиката“, обясни Вадефул.

На 15 февруари украинският президент Володимир Зеленски обяви нови пакети военна помощ от партньорите. Той заяви, че помощта включва ракети за противовъздушна отбрана.

Междувременно, The Guardian съобщава, че пускането на завод за снаряди във Великобритания, сред които и такива за Украйна, се отлага. Производството трябваше да започне през лятото на 2025 г., но все още не е стартирало. BAE Systems отдава това на решение, целящо удвояване на капацитета. То е било взето по средата на строителството през 2025 г.

