Рубио: Не принуждаваме никого да се съгласи на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна

Съединените щати не принуждават никого да се съгласи на мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това изявление направи държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на пресконференция в Будапеща, Унгария. Според него Вашингтон е заинтересован от прекратяване на руско-украинската война и Съединените щати са готови да направят всичко по силите си, за да постигнат това. Рубио твърди, че Съединените щати са единствената нация в света, способна да доведе и двете страни на масата за преговори.

„Не искам да обидя никого, но Организацията на обединените нации не би могла да направи това. Нито една държава в Европа не би могла да направи това“, продължи той. Рубио добави, че САЩ смятат, че тази война никога не е трябвало да започва и трябва да приключи възможно най-скоро.

Той също така отбеляза, че обикновено, когато един президент се опитва да се ангажира с миротворчество и прекратяване на война, това е приветствано. Въпреки това, поради много различни причини „хората всъщност критикуват“ американския лидер Доналд Тръмп, добави Рубио.

„Обикновено, когато се опитвате да сложите край на войните, международната общност ви аплодира. Това е една от малкото войни, които съм виждал, при които някои хора в международната общност ви осъждат за опитите ви да помогнете за прекратяването на войната“, каза държавният секретар на САЩ.

Нов кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна е насрочен за 17-18 февруари в Женева. В разговорите като ще участват и Съединените щати, като украинската делегация вече е отпътувала за Швейцария.

Руските медии съобщиха, че на преговорите в Женева ще бъде обсъдено енергийно примирие. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че преговорите ще обхванат по-широк кръг от въпроси от тези в Абу Даби. Той добави, че ще бъдат обсъдени и териториални въпроси.

