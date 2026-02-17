Френско издание: Американски и нидерландски пилоти на F-16 пазят украинското небе

Украинската ескадрила F-16, която помага за защита на небето на страната, е съставена от украински, американски и нидерландски пилоти. Това твърди френското разузнавателно издание Intelligence Online. Според журналисти ескадрилата е сформирана през последните седмици при строга секретност, за да пилотира новите F-16. Подразделението играе ключова роля в защитата на небето над Киевска област, която е постоянно обект на руски въздушни удари.

Още: F-16 срещу руските ракети и дронове: Статистика от украинските ВВС (ВИДЕО)

Екипът включва американски пилоти с богат боен опит в Афганистан. Един от тях наскоро е участвал и в операции в Близкия изток, след което се е присъединил към отбраната на Украйна. Нидерландия е привлякла пилоти, обучени в елитни европейски училища за въздушен бой, специализиращи в съвременни тактики на прехващане и високотехнологична въздушна война.

Intelligence Online уточнява, че западните ветерани са подписали временни договори с ротации за шест месеца, като е възможно и удължаване. Те не заемат официални звания в украинската структура.

Какви задачи изпълняват пилотите?

Ескадрилата ежедневно прихваща руски крилати ракети „Калибър“ и „Х-101“, както и дронове „Геран-5“. F-16 се използват за патрули, най-често нощни, за да се увеличи максимално радарното покритие и да се осигури бърза реакция.

Още: Украинските ВВС: Русия стреля с 3 ракети "Кинжал", нито една не улучи

Най-голямото предимство на западните пилоти е опитът им с високотехнологично оборудване, като например разузнавателните капсули Snipe. Системата им позволява да виждат цели на големи разстояния и да проследяват ракети и дронове в тъмнина или значителна облачност. Украинските пилоти усъвършенстват това, но ветераните ускоряват процеса.

Заслужава да се отбележи, че едва през 2023 г. украинските военновъздушни сили позволиха на чужденци с необходимата квалификация да служат като пилоти или техници, но нищо официално не е обявено относно чуждестранните пилоти.

Руските атаки срещу Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руските окупатори се готвят за нови масирани атаки срещу енергийния сектор на Украйна. Той заяви, че врагът се стреми да се възползва от последните студове на зимата.

Още: Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната му е почти изчерпала запасите си от ракети за противовъздушна отбрана, които може да прехвърли на Украйна.