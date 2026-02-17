Лайфстайл:

Украйна атакува петролна рафинерия, Русия вдигна стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

17 февруари 2026
Украински дронове атакуваха петролната рафинерия Илски в Русия. Съобщава се за чути експлозии, а в социалните мрежи се разпространяват кадри с пожари. За момента, обаче, няма повече информация.

Въздушна тревога е била обявена и в Сочи и близките до него градове. Съобщава се, че украински дронове са навлезли в Краснодарския край.

Русия вдигна стратегически бомбардировачи

Същевременно канали за наблюдение съобщават, че руски стратегически бомбардировачи са излетели и се насочват към позиции за изстрелване на ракети. Ако това се случе, те вероятно ще навлязат в украинското въздушно пространство между 5:00 и 7:00 часа.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за нова мащабна атака срещу страната му. Предполага се, че обект на нападението отново ще бъдат важни обекти от енергийната и топлопленосната инфраструктура на Украйна. 

Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
