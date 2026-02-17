Украйна атакува петролна рафинерия, Русия вдигна стратегически бомбардировачи (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха петролната рафинерия Илски в Русия. Съобщава се за чути експлозии, а в социалните мрежи се разпространяват кадри с пожари. За момента, обаче, няма повече информация.
Ukrainian drones successfully attacked the Ilsky oil refinery in Russia. A fire is observed. pic.twitter.com/pGN7yGFVVo— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2026
Въздушна тревога е била обявена и в Сочи и близките до него градове. Съобщава се, че украински дронове са навлезли в Краснодарския край.
Air alarms are sounding in Sochi and other cities nearby as Ukrainian drones are flying into Krasnodar Kraj. https://t.co/CbHCFbQd2s pic.twitter.com/bhcADf9rGW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2026
Русия вдигна стратегически бомбардировачи
Същевременно канали за наблюдение съобщават, че руски стратегически бомбардировачи са излетели и се насочват към позиции за изстрелване на ракети. Ако това се случе, те вероятно ще навлязат в украинското въздушно пространство между 5:00 и 7:00 часа.
Още: Защо се бавят доставките на ракети за противовъздушна отбрана за Украйна: Говори германският външен министър
Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за нова мащабна атака срещу страната му. Предполага се, че обект на нападението отново ще бъдат важни обекти от енергийната и топлопленосната инфраструктура на Украйна.
Още: "Русия подготвя масиран удар": Предишния път, в който Зеленски го каза, стана страшно
Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)