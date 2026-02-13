На прага ли сме на финансов хаос: Специален анализ на икономиста Юлиян Войнов (ВИДЕО)

Със сигурност се намираме във финансов хаос. Тази несигурност, която виждаме навсякъде, тези непрекъснати сривове на акции, на злато, сребро, биткойн, криптовалути и какво ли не, и то не съсредоточени на едно място, а в целия свят, говори, че нещата са хаотични, бих казал в доста сериозна степен.

Това каза икономистът д-р Юлиан Войнов, в предаването "Студио Actualno", във връзка с нестабилната финансова и икономическа ситуация в цял свят и настоящия спад в позициите на долара.

Тази сутрин цената на златото възстанови позициите си, след като късно снощи се срина с над 3 на сто. Текущата (спот) цена на златото се повиши с 1,3 на сто до 4982,59 долара за тройунция тази сутрин българско време. Така от началото на седмицата златото все пак поскъпва с 0,4 на сто.

"Ако се опитаме да намерим някаква основна причина защо се случва всичко това, има една теза, която аз застъпвам. В основата на всичко това, което виждаме са така наречените нерегулирани финанси - навлизането както на криптовалутите, така и на много компании, които заобикалят основните медиатори на паричното предлагане, които са централните банки. И достъпът на огромна част от населението до сериозни финансови ресурси", каза Войнов.

По думите му, криптовалутите са вече част от нормалната финансова система и възможността за търговия с тях е достатъчно улеснена. Това в комбинация с липсата на регулация за създаването на криптовалути и икономическите трусове по време на Ковид кризата, са основните причини за увеличаването на дела на дребните инвеститори, които играят на борсите.

През последните дни щатският долар падна спрямо всички основни валути, а инвеститорите очакват намаляване на лихвения процент от Федералния резерв след нови признаци на отслабване на американската икономика.

Според публикуваните най-нови данни обаче, безработицата в САЩ е намаляла в началото на 2026 г., а нивата на наемане на нови служители остават високи, което сигнализира за стабилност на американския пазар на труда. Това засилва мненията, че Федералният резерв може да остави лихвите на достигнатите нива за по-дълъг период.

