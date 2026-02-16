Левски мете наред, Лудогорец бие на ходом, а ЦСКА чака чудо едно на милион | Точно попадение (ВИДЕО)

След Ботев Враца - Левски помете и Ботев Пловдив! "Сините" продължават победния си поход към първа титла на България от 2009 г. насам. Само че действащият шампион Лудогорец показа, че може да печели мачове и на ходом, и то за няколко минути, след като обърна Берое в Разград. "Зелените" играят на няколко фронта, включително и в Лига Европа, и нямат намерение да се предават. А ЦСКА записа поредна победа, но само чудо едно на милион може да ги направи шампион при 13 точки изоставане.

"Асене, ВАР-ни": Какво се случва в Левски, Лудогорец и ЦСКА?

Представянето на Левски, Лудогорец и ЦСКА бе водеща тема и в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Този път анализатори в студиото бяха спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Янко Станчев. И тримата имаха какво да кажат за българския футбол - за пропуснатия требъл от Левски, но и за основната цел пред Хулио Веласкес; за промяната, която Пер-Матиас Хьогмо внесе в Лудогорец; а и за това, че рано или късно в ЦСКА ще настане криза, която е неизбежна...

"Актуалното в спорта": Невероятните олимпийски успехи на България в биатлона

Извън българския футбол, обсъден нашироко в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни", спортниту журналисти обърнаха внимание и на представянето на българските спортисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. И по-специално - успехите в биатлона на Лора Христова и Милена Тодорова. И не само: в сегмента "Актуалното в спорта" бяха споменати още няколко важни спортни новини, както и други значими спортни успехи, сред които и националните рекорди на Божидар Саръбоюков на скок дължина и на Христо Илиев на 60 метра.

"Куриози и виртуози", "Кой съм аз" и "В мишената" - забавната част на предаването "Точно попадение"

Предаването отново предложи и традиционните си рубрики "Куриози и виртуози", играта "Кой съм аз" и "В мишената", с прогнози на футболни мачове. Гледайте цялото предаване в YouTube!

