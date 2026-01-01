И ЦРУ опроверга лъжата на Кремъл за украинска атака срещу резиденцията му

Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) опроверга твърденията на диктатора Владимир Путин, че Украйна е атакувала с дронове неговата резиденция в северната част на Русия. Според информацията, събрана от американското разузнаване, няма доказателства, които да потвърждават твърдението на руския президент, съобщава CNN, като се позовава на източници от американската администрация.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал Доналд Тръмп за оценката и заключенията на разузнаването в сряда, става ясно от същите източници. Още: "Не е ясно дали се е случило“: Висш американски дипломат се съмнява в твърденията за обстрел по резиденцията на Путин

Лъжите на Кремъл

След последните разговори между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент, Русия публично обвини Украйна в опит за удар срещу дома на Путин. Тръмп заяви пред репортери, че руският президент му е съобщил за това по телефона.

"Не ми харесва. Не е добре", коментира Тръмп, като добави, че е "много ядосан". Украйна категорично отрече твърденията на Кремъл.

Киев определи обвиненията като опит за провал на преговорите за прекратяване на войната, водени с посредничеството на САЩ. Зеленски нарече твърденията на руските власти "лъжа".

Тръмп допусна, че твърдението може да е невярно и атаката може да не се е случила, но добави: "Но президентът Путин ми каза тази сутрин, че се е случило". По-късно според CNN той е бил информиран, че ЦРУ не счита твърдението на Путин за достоверно. Още: Франция: Няма никакви солидни доказателства, че Украйна е атакувала резиденция на Путин

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас определи обвиненията на Кремъл като опит за "умишлено разсейване".

"Руснаците целят да провалят реалния напредък към мир от страна на Украйна и нейните западни партньори", написа Калас в социалните медии по повод твърденията за атака срещу резиденция на Путин.