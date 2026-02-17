Мъж застреля жена си и двете си деца на хокеен мач в САЩ (ВИДЕО)

Мъж е открил стрелба по време на младежки хокеен мач в Роуд Айлънд, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес. Началничката на полицията в Потукет Тина Гонкалвес заяви пред медиите, че нападателят също е бил убит. Други трима пострадали са хоспитализирани в критично състояние. „Изглежда, че това е било целенасочено действие, вероятно свързано със семеен конфликт“, каза тя.

Гонкалвес не предостави подробности за заподозрения или възрастта на убитите, но заяви, че и двете жертви са били пълнолетни. Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели, каза тя.

2 killed 4 injured including gun man at hockey game in Rhode Island pic.twitter.com/iLq0zAH4ts — Mic-Ha-El (@marineo341) February 16, 2026

От медийни публикации става ясно, че мъж е убил жена си, след което е прострелял двете си деца. Знае се, че нападателят също е загинал, но за момента не е ясно дали е бил убит или се е самоубил.

Стрелбата е станала на хокейната пързалка "Dennis M. Lynch Arena" в Потукет, на няколко километра от Провидънс. Извън сградата се виждаха разплакани семейства и хокеисти от гимназията, все още в екипи, които се прегръщаха, преди да се качат на автобус, за да напуснат района. Пътищата около пързалката бяха затворени, като на мястото останаха много полицаи, а над тях летяха хеликоптери.

Потукет е град с население от малко под 80 000 души, който доскоро беше известен като седалище на компанията Hasbro, припомня АП.

