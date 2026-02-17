Оставката на Румен Радев:

Таксиметровите шофьори в Атина започват тридневна стачка

17 февруари 2026, 0:18 часа 321 прочитания 0 коментара
Таксиметровите шофьори в цяла Гърция засилват протестната си мобилизация, свиквайки тридневна стачка тази седмица в опит да прокарат институционалните и финансови искания на бранша, съобщава АНА-МПА. Централната област Атика, където се намира и столицата Атина, ще остане без таксита от 17 февруари, вторник, до 19 февруари, четвъртък, включително, след като Профсъюзът на таксиметровите шофьори в Атика (САТА) свика тридневна стачка. Такситата ще възобновят дейността си от 6.00 часа сутринта в петък, уточнява агенцията.

Утре в 10.00 часа таксиметровите шофьори ще се съберат на едно от кръстовищата в Атина и след това ще проведат протестно шествие с автомобилите си до Министерството на транспорта. В сряда от 11.00 часа също ще има протестно шествие с такситата, този път до международното летище "Елефтериос Венизелос", а в четвъртък от 10.30 часа ще се проведе пешеходна демонстрация пред правителствената резиденция "Максимос" в Атина. В останалата част от страната таксиметровите шофьори ще приведат двудневна стачка в сряда и четвъртък (18 и 19 февруари), става ясно от съобщение на Общогръцката федерация на такситата.

Това е пореден протест на таксиметровите шофьори в Гърция, които спряха работа и на 3 и 4 февруари в рамките на двудневна стачка. Недоволството на таксиметровия бранш в Гърция е основно срещу изискването всички новорегистрирани таксита бъдат само електрически от началото на 2026 г. Според бранша това е финансово непосилно, както и невъзможно на практика заради липсата на достатъчно зарядни станции, предаде БНТ.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (САТА) също така настоява за данъчни облекчения и разрешение такситата с клиенти да използват лентите за обществен транспорт по силно задръстените улици на гръцката столица.

Елин Димитров Отговорен редактор
