Ужасът “Петрохан”, службите, лъжите: Говорят Александър и Петър Таневи (ВИДЕО)

Трябва международно разследване по казуса “Петрохан”. Има опит да се дърпа килимчето на протестите, съдейки от последните проучвания. Това заявиха в предаването "Студио Actualno" гражданските активисти Александър и Петър Таневи, коментирайки възможността енергията от протестите да се претвори в политическо действие по време на предстоящите предсрочни парламентарни избори, както и ужаса на “Петрохан” и “Околчица”.

Според Александър Танев не може всеки десети човек в българското общество да подкрепя Делян Пеевски. Петър Танев обърна внимание на купения вот, като каза, че той може да промени цялата политическа карта в страната. Аз лично не вярвам много на текущите социологически проучвания и смятам, че потенциалът още не е реализиран. Аз бих изчакал да видим какъв точно проект готви Румен Радев. Трябва да видим каква коалиция ще прави той, за какво точно става дума, изрази мнение Петър Танев.

Александър Танев смята, че Румен Радев използва отдавна стратегията да дава минимално информация и впоследствие да изчаква. Ако Радев не назове ясно имената на олигархията, това не е честен подход към избирателите. Ако ти се страхуваш от това какво ще кажат хората, за мен това не е достоен политик. Според Петър Танев Румен Радев е популист, който действа в едно проблемно общество като българското.

Ужасът “Петрохан”

Според Александър Танев трагедията на “Петрохан” в олигархични и завладени държави, каквито индикации има у нас, службите винаги използват подобни трагедии за разчистване на политически сметки. Отражението на този случай в политиката е изключително цинично. Настройването на хората срещу цялата общност, това е тежка на манипулация. В такава ситуация ние няма как да мислим трезво и разумно, винаги ще мислим емоционално. Хората в момента са изключително уязвими и разбира се, службите и заинтересовани политически лица се опитват да използват тази енергия.

Според Петър Танев, когато изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов казва едва ли не, че разследването вече е свършило заради това, че става дума за самоубийство, когато не е ясно каква е ролята на ДАНС, винаги си задавам въпроса доколко са легитимни всички тези представители на институциите.

