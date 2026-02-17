Любопитно:

Кола бомба избухна в Одеса, разследват терористичен акт (ВИДЕО)

Автомобил се взриви в черноморския град Одеса. Украинските власти окачествиха случилото се като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна. Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града. Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания.

Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник. Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.

