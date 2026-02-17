Кола бомба избухна в Одеса, разследват терористичен акт (ВИДЕО)

Автомобил се взриви в черноморския град Одеса. Украинските власти окачествиха случилото се като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна. Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града. Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания.

💥🇺🇦 Esta mañana, en Odesa Ucrania, un automóvil explotó cuando su propietario presionó el botón de la alarma.



Medios ucranianos informan que el afectado, un ex coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue trasladado al hospital. pic.twitter.com/4pHLU8d0lY — Lorena (@Afr00ditamx1) February 16, 2026

Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник. Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.

