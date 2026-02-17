Кола бомба избухна в Одеса, разследват терористичен акт (ВИДЕО)

Автомобил се взриви в черноморския град Одеса. Украинските власти окачествиха случилото се като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна. Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града. Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания.
💥🇺🇦 Esta mañana, en Odesa Ucrania, un automóvil explotó cuando su propietario presionó el botón de la alarma.— Lorena (@Afr00ditamx1) February 16, 2026
Medios ucranianos informan que el afectado, un ex coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue trasladado al hospital. pic.twitter.com/4pHLU8d0lY
Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник. Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.
