Франция праща самолети в помощ на Гърция по линия на ЕС

"Тежките пожари в Гърция все още не са овладени. В допълнение към подкрепата, която вече е предоставена чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, ние изпращаме още 2 самолета canadair от Франция, за да помогнем за потушаването на пламъците“, написа той. ОЩЕ: И български пожарникари са в битката с огнената стихия на гръцкия остров Родос (СНИМКА)

Ленарчич определя това като европейска солидарност в най-добрия й вид. ОЩЕ: Турция изпрати 2 противопожарни самолета на Гърция за борба със стихията

Припомняме, че от дни Гърция се бори с горски пожари, причинени от високите температури. Стигна се до евакуация на стотици хора. Също така пожарите бяха белязани и от инцидент с противопожарен самолет, който се разби в опит за потушаване на огъня. ОЩЕ: ЕС изпраща на Гърция подкрепления за борба с пожарите

