Огнена стихия в Европа: Испания чака помощ от ЕС за борбата с пожарите

Нови 1300 души бяха евакуирани заради пожарите в испанските провинции Леон и Самора. Така общият брой на хората, изведени от домовете си достигна 9500 души. Екипи на Гражданската гвардия са евакуирали жителите на още четири населени места. Те са настанени в спортната зала на община Ла Банеса, която се превърна във временен дом на стотици хора в последните дни. Представители на Червения кръст увериха, че там все още има свободни легла.

Каква е ситуацията с пожарите в Испания?

Министърът на вътрешните работи Фернандо Марласка обяви, че Испания има достатъчно ресурси за борба с пожарите, но въпреки това правителството е поискало от Европейския съюз да предостави на страната два самолета цистерни. Всеки от летателните апарати е с капацитет над 5500 литра и ще бъде изпратен в най-засегнатите от пламъците автономни области.

В същото време високоскоростните влакове все още не се движат между Мадрид и Галисия. Компанията оператор на услугата обяви, че към момента не е ясно кога ще бъде възстановен железопътният трафик.

На този фон горски пожар се е запалил и в автономната област Валенсия. Огънят в община Тереза де Кофрентес е наложил евакуацията на два квартала. Огнището се намира на 18 километра от атомната централа в град Кофрентес.

