"Уринирайте върху тези вестници“: Как Уругвай разплака Бразилия пред 200 000 на "Маракана"

16 юли, 1950 година. Рио де Жанейро. Препълнен с близо 200 000 фена стадион "Маракана". Последен мач от Световното първенство по футбол, който на практика се явява финал, макар че по регламент не се води такъв. Уругвай се изправя срещу домакините от Бразилия. На "селесао" им върши работа дори и равенство. Всички в Рио очаква разгром. Вестниците предварително си подготвят материали за успеха на Бразилия. Това обаче вбесява капитана на "урусите" Обдулио Варела, който изнася нестандартна мотивационна реч на съотборниците си.

Триумфът на Уругвай през 1950-а

Нека обаче върнем лентата назад. След края на Втората световна война Бразилия е първата страна, която е домакин на Световно първенство. За пръв и единствен път турнирът се играе във формат с финална група от четири отбора. Това са Бразилия, Уругвай, Швеция и Испания. Преди последните сблъсъци на 16 юли 1950-а класирането е следното: Бразилия води с 4 точки, Уругвай има 3, испанците са с 1, а Швеция няма точка. Всеки успех носи 2 пункта, а равенство - 1.

"Селесао" се изправят срещу "урусите", а скандинавците срещат "Ла Роха". Тоест - при хикс или бразилска победа, титлата е за домакините. Успех на уругвайците обаче ги прави световни шампиони. Последното изглежда слабо вероятно заради домакинския фактор и класата на бразилския състав, но в деня на решаващия мач една случка, разказана на официалния сайт на FIFA, може би се превръща в причината за една от големите изненади в историята на световния футбол.

Нестандартна мотивация

Вестник „О Мундо“ публикува на първа страница снимка на бразилския отбор под заглавието „Ето ги световните шампиони“. Капитанът на Уругвай Варела побеснява. Купува 20 копия от броя, пръска ги по пода на тоалетната в хотела на тима и пише с тебешир на огледалата: „Стъпчете и уринирайте върху тези вестници“. Полузащитникът нарежда на съотборниците си да отидат до тоалетната и да следват инструкциите му. Мотивиращите действия продължават с още неособено цензурни речи.

И това може би дава резултат. На почивката цари паритет 0:0. В началото на втората част обаче Фриаса вкарва за 1:0. "Маракана" избухва! В целия този екстаз Варела хваща топката и започва да спори с рефера, че голът е бил от засада. По-късно той признава, че е знаел, че не е било така. Неговият план бил да занижи децибелите на стадиона по-бързо и да убие атмосферата. Щом това се случило, капитанът събрал уругвайците и им казал: "Сега е време да спечелим!“

Това се оказва гениален ход. В 66-ата минута Скиафино изравнява, а 13 по-късно Гиджа пробива отдясно и стреля между вратаря и гредата - 1:2! "След гола на Скиафино нямах съмнения. Те бяха нервни, притеснени, неуверени. Стадионът бе притихнал, защото знаеха, че един гол ще им вземе сигурната титла. Вкарахме втория и мачът бе наш", разказва в автобиографията си Варела. "Само трима сме успявали да смълчим 200 000 души на Маракана – Франк Синатра, папа Йоан Павел II и аз”, пък ще каже половин век по-късно голмайсторът Гиджа.

До края Уругвай успява да устиска, за да върне световната титла в страната след 30 години. "Уругвайците бяха уринирали върху бразилските вестници и бразилските мечти в един и същи ден", пишат от сайта на FIFA. И макар че Уругвай никога повече не успява да покори световния връх, тази победа остава завинаги със златни букви в историята.

Автор: Джем Юмеров

