14 август 2025, 06:45 часа 412 прочитания 0 коментара
И Балканите горят: Пожарите в Гърция се разрастват

Пожарите в Гърция и по-конкретно в Патра и на остров Хиос се разрастват. В Кефалоня огънят е частично овладян. Бедствено положение обявиха на остров Закинтос и няколко района от Превеза. Огънят достигна до крайните квартали на град Патра. Евакуират хората. Кметът направи изявление, че е поскал повече пожарни от правителството е не са изпратени. Евакуираха пациентите от една от болниците в града, след като огънят доближи сградата.

Внимание, пожар! Усложнена обстановка

Във всички военни поделения до Патра настаняват евакуирани хора. Голяма част от индустриалната зона на третия по големина град в Гърция е напълно унищожена. От западната страна на града пожарът изпепели няколко села и достигна до морето. В района продължава да духа силен вятър.

Манастирът "Свети Никола" в Патра гори от всички страни. Монахините са евакуирани от полицията. Пожарникари и доброволци се опитват да спасят ценни икони.

Драматично е също ситуацията на остров Хиос. Там гори поредното село. Огнеборците казаха, че гасят и след това вятърът разпалва огнищата отново. Там вече изгоряха къщи, вили, леки коли, ферми и маслинени плантации. Общо 109 са пожарните огнища в последното денонощие в Гърция.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
