Гръцките фермери временно вдигнаха блокадата на Кулата - Промахон

Протестиращите гръцки фермери вдигнаха блокадата на Кулата - Промахон късно снощи. Така беше възстановен трафика на камиони през граничния пункт. Очаква се по-късно днес блокадата отново да бъде възстановена. Представители на всички протестиращи ще обсъдят бъдещите си действия, съобщи БНР.

В търсене на решение

Вчера представители на фермерските организации проведоха разговори с министър-председателя Кириакос Мицотакис в резиденция "Максиму" на фона на продължаващите протести и блокади.

В срещата участваха 25 представители на земеделския сектор, след като по-радикални протестни групи отказаха да присъстват, настоявайки за по-широко представителство, което да включва отделни делегации на земеделски производители, животновъди, рибари и пчелари. Правителствени източници разкритикуваха бойкота, като го отдадоха на "личен избор или партийни мотиви на малцина".

На срещата премиерът Мицотакис заяви, че се надява на "съдържателен и продуктивен диалог" относно предизвикателствата пред сектора. Той посочи, че правителството иска да анализира как вече приетите мерки могат да бъдат прилагани по-ефективно, както и да идентифицира области за подобрение и да решава местни проблеми чрез последващи срещи.

Премиерът призова за по-широк дебат за бъдещето на земеделието и за неговата модернизация. Той припомни, че скоро ще започне работа парламентарна комисия, в рамките на която фермерите ще бъдат поканени да представят конкретни предложения. "Развитието се оформя от онези, които присъстват, а не от онези, които отсъстват", заяви Мицотакис.

Въпреки провеждането на преговорите, трактори останаха разположени по магистралите, като се очаква пътните блокади и местните събрания на земеделците да определят следващите стъпки на протестното движение.