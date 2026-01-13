"Гренландия не се продава": Дания с поредно ясно послание към САЩ (ВИДЕО)

На съвместна пресконференция с министър-председателя на Дания, премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен ясно заяви, че островът не желае да се присъедини към Съединените щати, а предпочита да остане част от Кралство Дания. Той бе категоричен, че островът ще продължи мирното си сътрудничество със САЩ и НАТО. Нилсен повтори, че „Гренландия не е за продан“ - позиция, която беше изрично подкрепена от датския министър-председател Мете Фредериксен.
“Greenland is not for sale”: Denmark delivers a clear message to the US— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026
Danish Prime Minister Mette Frederiksen said that Greenland and Denmark will meet with the United States on Wednesday — and will do so as a united front.
“We stand together, we remain together, and we will… https://t.co/5yoxaA18Nm pic.twitter.com/rJ8phJhENY
Датският премиер заяви, че Гренландия и Дания ще се срещнат с представители на Съединените щати в сряда. Тя бе категорична, че ще направи това заедно с колегата си от Гренландия, като двамата ще действат заедно и в общ фронт. „Заедно сме, заедно оставаме и заедно ще действаме. Искаме диалог и сътрудничество. Не търсим конфликт. Но нашето послание е ясно: Гренландия не се продава“, каза Фредериксен.
