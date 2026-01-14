Европа жертва земеделието си за сметка на производството на коли: Български производител за споразумението с Меркосур

Споразумението със Меркосур не е равнопоставено. Страните от Меркосур произвеждат културите със занижени стандарти, и отварянето на пазарите, като имаме и фактора Украйна, ще доведе до фалити и още по-тежко положение в целия Европейски съюз. Управлението в Брюксел изобщо не поглежда какво се случва със земеделския сектор. Този коментар направи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на Нова телевизия.

Той беше категоричен, че Европа жертва земеделието си за сметка на производството на коли, а България няма полза от това.

Катастрофални последици

Проданов обясни, че европейското производство е по-екологично и здравословно, а с това споразумение със сигурност може да внесем нещо опасно. "90% от веществата, които се ползват в земеделския сектор, са забранени в ЕС, но още се ползват в Латинска Америка. Над 90% от соята, по данни на Американското земеделско министерство, е генномодифицирана", даде пример той.

Той е на мнение, че това ще има катастрофални последици за Европа.

"България индивидуално няма ползи. Германия и Испания например ще спечелят. Испания е един от най-големите вносители на зърнени култури. Така ще диверсифицират доставките", заяви той.

Той критикува реакцията на българските власти. "Ние участвахме на протеста с много хора на 18 декември в Брюксел. Още от 15 юли сме алармирали Министерството на икономиката. Отговор няма. Нямаме отговор и от българските евродепутати. Не беше зачетена позицията ни и от Росен Желязков", заяви Проданов.