Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе атаки по цели в Русия. По данни на руското военно министерство, само за два часа са били свалени 33 украински безпилотни апарата, като най-много от тях са засечени над акваторията на Азовско море и над анексирания Крим. Дронове е имало и срещу цели в Краснодарския край, Белгородска област, над акваторията на Черно море и над Волгоградска област.

Ukrainian channels report that occupied Donetsk is currently under a UAV attack. It is reported that a Ukrainian drone hit a TV tower in the Petrovskyi district.

What a shame - now it’ll be a struggle for the Russians to broadcast their propaganda. pic.twitter.com/NqhoYoNixJ — WarTranslated (@wartranslated) January 13, 2026

Атаки с дронове е имало срещу цели в Донецк и Макеевка. За това съобщават местни публични групи, като публикуват видео от работата на противовъздушната отбрана. Предполага се, че един от дроновете е ударил подстанция, като част от жителите на окупираната от Русия Макеевка са останали без ток.

