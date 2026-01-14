Любопитно:

Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе атаки по цели в Русия. По данни на руското военно министерство, само за два часа са били свалени 33 украински безпилотни апарата, като най-много от тях са засечени над акваторията на Азовско море и над анексирания Крим. Дронове е имало и срещу цели в Краснодарския край, Белгородска област, над акваторията на Черно море и над Волгоградска област.

Атаки с дронове е имало срещу цели в Донецк и Макеевка. За това съобщават местни публични групи, като публикуват видео от работата на противовъздушната отбрана. Предполага се, че един от дроновете е ударил подстанция, като част от жителите на окупираната от Русия Макеевка са останали без ток.

Украински канали съобщават, че окупирания Донецк е под атака с дронове. Съобщава се, че украински дрон е ударил телевизионна кула в Петровски район.

Елин Димитров
Елин Димитров
