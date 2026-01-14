Корупцията в Украйна: Пореден удар срещу основна политическа фигура - Юлия Тимошенко

Бившият украински премиер и лидер на една от парламентарните формации в украинския парламент (Върховната рада) Юлия Тимошенко е обвинена в сериозна корупционна схема - даване на подкупи на украински депутати. Това съобщи пресслужбата на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ).

"НАБУ и Специалната антикорупционна прокуратура разобличиха лидера на парламентарна фракция във Върховната рада на Украйна за предлагане на неправомерни облаги на няколко членове на парламента, принадлежащи към фракции, които не са ръководени от това лице, в замяна на гласуване за или против конкретни законопроекти", се казва в изявлението. Според информацията, при доказване на обвиненията в съда, Тимошенко може да влезе в затвора за срок от 5 до 10 години, може да ѝ бъде конфискувано и имущество.

Всъщност НАБУ не посочи името на Тимошенко, но "Украинская правда", позовавайки се на свои източници, уточни, че НАБУ и Украинската специализирана прокуратура са влезли в офиса на партията на Тимошенко "Баткивщина" в Киев (улица "Туровска"). А проектът "Схеми" посочи, че Тимошенко е цел на операцията. Самата тя не е коментирала.

Украинският депутат Олексий Гончаренко, част от партия "Европейска солидарност" на бившия украински президент Петро Порошенко, също потвърждава, че Тимошенко е на прицел. Той писа в канала си в Телеграм: "Това е Юлия Тимошенко. Тя е преговаряла с няколко депутати за дезертьорство или неформално присъединяване към фракцията "Баткивщина" срещу пари. Един от депутатите е направил записи и ги е предал на НАБУ".

